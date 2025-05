L’Executiu amplia el conveni amb Salita per a oferir cinc noves places en règim de residència assistida

El cap de Govern parlant amb persones grans (SFGA)

El Govern ha aprovat la modificació del conveni entre l’Executiu i la societat Centre de Serveis Assistencials Domus VI-Salita per a la concertació de noves places de servei de residència assistida per a persones grans. D’aquesta manera, en l’addenda del conveni s’amplia de 85 a 90 el nombre de places concertades. Amb l’increment, en total es disposen de 270 places concertades pel Govern amb els diferents centres sociosanitaris del país, i això suposa el 71% de les places existents.

Aquestes cinc places més corresponen al servei de residència assistida per a persones en situació de dependència greu. Per tant, es passen a tenir 65 places concertades per a persones amb dependència greu i 20 places per a persones amb dependència total.

La tarifa que ha de pagar el Govern per a aquestes places és de 1.208,23 euros per a les persones en situació de dependència greu, aquest import correspon a una part sobre el cost el total de la plaça. Novament, s’estableix un període transitori, de manera que la tarifa fixada en aquesta addenda serà exigible per a les places que s’assignin després de l’entrada de l’ampliació del conveni. Pel que fa a les places assignades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta addenda es manté el preu exigible al moment en què es van assignar. El cost global que implica aquestes noves places concertades és de 72.493,80 euros anuals.