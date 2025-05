La nova plaça de l’Església incorpora un mural de grans dimensions d’Escaldes, de la Pilarín Bayés

Un fragment del mural que llueix a Escaldes (comuee)

La nova plaça de l’Església, a Escaldes-Engordany, continua prenent forma i sumant nous elements que en reforcen el caràcter singular. Un dels més destacats és el gran mural instal·lat a la paret de la rampa que connecta l’avinguda Carlemany amb les terrasses que donen al carrer de l’Obac. L’obra, signada per la reconeguda il·lustradora catalana, Pilarín Bayés, és un homenatge visual a la parròquia.

Amb gairebé 30 metres de llargada i prop de 2 metres d’alçada, el mural ofereix un recorregut ric i detallat per la geografia, la cultura i les tradicions d’Escaldes-Engordany. S’hi poden identificar paisatges com la Vall del Madriu o Engolasters, així com edificis emblemàtics del centre de la parròquia, com l’Església de Sant Pere Màrtir, la fàbrica de la llana, els ponts històrics o la plaça Coprínceps. També hi són representats elements més recents, com les fonts de la part històrica o el mirador de Caldes.

L’obra de Bayés recull, a més, la vitalitat cultural i festiva de la parròquia, amb referències al pubillatge, l’esbart Santa Anna, les falles, l’escudella de Sant Antoni, el pessebre vivent o el Festival Internacional de Jazz. No hi falten tampoc al·lusions al termalisme, als esports tradicionals, ni a la fauna i flora autòctones.

Amb aquesta actuació, el Comú d’Escaldes-Engordany vol continuar dinamitzant aquest nou espai públic i oferir un punt d’atracció tant per als residents com per als visitants, reforçant el sentiment de pertinença i donant a conèixer la riquesa patrimonial i cultural de la parròquia.