El Govern i Ski Andorra signaran un conveni per al forfet extraescolar del curs 2021-2022

El dilluns vinent es farà efectiva la signatura de l’acord entre l’Executiu i Ski Andorra per al forfet extraescolar del curs 2021-2022. Així ho ha confirmat Ester Vilarrubla, que ha anunciat que el procés va desencallar-se ahir després d’una reunió interna de l’entitat. La ministra s’ha mostrat satisfeta perquè “el conveni és beneficiós per a la població, especialment per a tots els escolars”.

El conveni marca el preu dels forfets d’esquí escolar diari i de l’hora de monitor per alumne. Així mateix, també estipula les condicions per calcular el preu de venda dels forfets extraescolars, universitari i d’acompanyant. Així, Vilarrubla ha destacat que l’acord que se signarà té les mateixes condicions que el que hi havia en vigor la temporada passada i tindrà una validesa d’un any.

Després de la signatura, el Consell de Ministres es reunirà de manera extraordinària per aprovar les subvencions que s’atorgaran als diferents forfets i, posteriorment, es publicarà al BOPA el preu de venda final. Segons aquests terminis, els forfets es posaran a la venda el dimarts dia 14 a través dels canals habituals de Sk1210i Andorra.

Per la seva banda, Ski Andorra ha informat que, a l’espera de la signatura i la posada a la venda dels forfets, totes les estacions del Principat oferiran aquest cap de setmana entrades gratuïtes per als infants i joves de fins a 18 anys i per als universitaris del país. Per gaudir de les invitacions els usuaris hauran de presentar-se a taquilles amb un document acreditatiu i, i en el cas dels universitaris, també el carnet universitari o justificant de la matrícula.