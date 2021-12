Tretze multes per circular sense equipaments especials durant la Puríssima

La Policia va imposar tretze multes a vehicles que no portaven equipaments especials per la Puríssima, en què les nevades van coincidir amb una alta densitat de trànsit a les carreteres.

Els controls de la Policia durant les nevades per comprovar que els vehicles van convenientment equipats s’han convertit en un clàssic de l’hivern.

Per la Puríssima, els agents van imposar tretze multes per no complir la normativa. La sanció més alta, de 500 euros segons el nou codi de circulació, va ser per a un camió que no circulava amb els equipaments especials amb la calçada totalment o parcialment nevada o gelada.

Gairebé la meitat de les multes van ser per conduir sense cadenes i cinc per fer-ho sense els equipaments que corresponien a la fase i color de la neu determinats per les autoritats. En aquests casos totes les sancions van ser de 180 euros.

Els controls es repetiran sempre que les condicions meteorològiques i de la calçada així ho demanin.