El Govern i les estacions d’esquí acorden una obertura progressiva

El Govern i les estacions d’esquí del país han acordat que l’obertura dels camps de neu serà progressiva a partir d’aquest 2 de gener, data que ja va avançar el cap de Govern, Xavier Espot, durant la reunió amb el primer ministre francès, Jean Castex. Aquesta és la fórmula que han escollit ambdues parts implicades per tal d’afrontar la represa de l’activitat amb les millors garanties possibles davant de la situació actual provocada per la COVID-19.

També han pactat que la represa de l’activitat queda supeditada a la situació sanitària i epidemiològica d’Andorra i dels països veïns, així com també a l’evolució del mercat i a la situació de mobilitat amb aquests mateixos territoris.

Així ho han acordat les parts implicades en una reunió on hi han assistit el cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i la ministra de Turisme, Verònica Canals, i amb representació de les estacions d’esquí a càrrec de Francesc Camp, com a representant d’ENSISA, Joan Viladomat, com a representant de SECNOA i SAETDE, i Josep Marticella i Olga Molné, en representació d’EMAP.

Tant el Govern com les estacions també han acordat que mantindran un contacte permanent per seguir l’evolució de la situació.