El Govern i Escaldes signen una addenda als respectius convenis per a seguir donant suport a la restauració del Dodge Fargo

El Dodge Fargo sent traslladat al taller mecànic (comuee)

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, han renovat aquest matí de dilluns amb l’associació Velles Cases Andorranes –representada pel seu president, Robert Lizarte–, el compromís per donar continuïtat als treballs de recuperació del vehicle Dodge Fargo. Als convenis signats l’any 2021, tant pel Ministeri com pel Comú amb l’associació, aquest dilluns s’ha afegit una addenda, respectivament, en la qual cada institució farà una aportació de 20.000 euros (40.000 en total) per a seguir amb la recuperació del vehicle.

Aquestes noves aportacions tenen com a finalitat recuperar la part estètica del vehicle dignificant-ne l’aparença i que consistirà a fer els treballs de pintura, fabricació i col·locació dels vidres i els marcs i també la mecànica.

La ministra Mònica Bonell ha destacat durant l’acte de signatura que “amb aquesta última aportació ja tindríem el Fargo llest per a poder-lo exposar”. La inversió que durà a terme el Ministeri anirà destinada a finalitzar la rehabilitació dels elements estructurals i estètics. “La restauració del Fargo va sorgir la legislatura passada a partir d’una iniciativa ciutadana per a recuperar un vehicle que està carregat d’història. Preservar la memòria és important i aquest Fargo explica històries que són importants per a molta gent d’Andorra”, ha assegurat Bonell.

Per la seva banda, la cònsol major, Rosa Gili, ha explicat que els diners s’invertiran en la motorització del vehicle i ha remarcat l’aposta clara del Comú per la cultura i el patrimoni. “No vam dubtar a implicar-nos en aquest projecte, que és important per a transmetre la nostra història”, ha indicat.

El 28 d’octubre de 2021 el Govern i Velles Cases Andorranes van signar un acord de col·laboració per a la restauració del vehicle Fargo, que consistia en l’assessorament tècnic i l’atorgament d’un ajut directe de 10.000 euros per a sufragar part dels treballs necessaris per a la seva restauració. Per la seva part el Comú d’Escaldes-Engordany també va signar un conveni per a col·laborar en la restauració i conservar el vehicle en un espai segur. Ara, amb la signatura d’aquesta addenda, es vol continuar els treballs de recuperació del vehicle seguint els criteris estètics i mecànics necessaris per a restituir-li l’aparença estètica i fer circular el vehicle.

L’autocar Dodge Fargo és un vehicle de producció canadenca, fabricat l’any 1945, que es va importar a Europa via la duana de Rouen el 25 de juny de l’any 1946. L’empresa parisenca Currus, especialitzada en carrosseries d’utilitaris i, en particular, d’autocars, en va fer la carrosseria. L’any 1948 el vehicle es va matricular a Andorra amb el número de placa AND-402a i es va rematricular, quatre anys més tard, amb la placa AND-194. Va estar en funcionament durant trenta anys, al llarg dels quals va passar per diverses mans. Es va donar de baixa del Registre de vehicles el dia 3 de febrer de 1978, i a partir d’aleshores va tenir altres usos.