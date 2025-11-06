El Govern i els comuns acorden validar definitivament els estudis de capacitat de càrrega a principis de 2026

El cap de Govern, Xavier Espot, juntament amb el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, i el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, s’ha reunit aquest matí de dijous amb els cònsols dels set comuns –a petició de les corporacions– per a consensuar els propers passos a seguir en el procés d’elaboració i aprovació dels estudis de capacitat de càrrega màxima de les diferents parròquies. L’Executiu i les corporacions comunals han assolit una entesa aquest dijous amb l’objectiu de poder validar de forma definitiva els estudis a principis de 2026.
Aquest acord s’assoleix després que en els darrers mesos s’hagi treballat entre el Govern i els comuns amb informació per a complementar a nivell tècnic la primera proposta dels estudis treballats pels comuns. Durant aquest propers mesos, el Govern aportarà informació i puntualitzarà aspectes de caràcter més global com mobilitat i energia. Per part dels comuns, es facilitarà informació complementària de la seva competència que ha de permetre homogeneïtzar els criteris de tots els estudis. En aquest sentit, s’ha acordat fixar un calendari conjunt, amb el compromís que els comuns aportaran el complement d’informació abans de finals de novembre perquè el Govern, amb aquesta informació, pugui emetre els seus informes i validar els estudis de capacitat de càrrega abans de finals de gener, concloent així el procés.
Cal recordar que els estudis de capacitat de càrrega màxima de cada corporació és una encomana de la Llei 32/2022, del 14 de setembre, per a la promoció de la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i del turisme i que té com a objectiu advocar per un creixement més moderat i sostenible. Els Plans d’Ordenació i Urbanisme Parroquials (POUP) s’hauran d’adaptar als preceptes que es recullin als estudis de capacitat de càrrega.
D’aquesta manera, i amb el mateix objectiu de poder continuar promovent un creixement moderat, durant la reunió d’aquest dijous el Govern i els comuns també han acordat elaborar un document únic que reculli les propostes de modificació de la Llei general d’ordenament del territori i urbanisme (LGOTU) que els afecten. Un document que ha de permetre mostrar una visió compartida i coordinada al voltant de la modificació de la Llei i que ha de facilitar a la Comissió del Consell General tenir una visió estructurada de les demandes per a poder seguir avançant en el treball legislatiu.
A la trobada hi han assistit per part de Canillo: Jordi Alcobé i Marc Casal, per Encamp: Laura Mas, per Ordino: Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, per la Massana: Roger Fité, per Andorra la Vella: Olaya Losada, per Sant Julià de Lòria: Cerni Cairat i per Escaldes-Engordany: Rosa Gili i Quim Dolsa.