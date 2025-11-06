Els turistes de mercats llunyans que visiten Andorra a l’hivern creixen un 140% en l’última dècada

La tendència turística d’Andorra ha evolucionat en els darrers deu anys cap a una clara internacionalització, fruit dels esforços en màrqueting i comunicació d’Andorra Turisme, que ha treballat per a projectar la marca del país a escala global. En l’última dècada, el nombre de turistes procedents de mercats llunyans que visiten el Principat durant l’hivern ha augmentat un 140%. Durant la darrera temporada -de desembre de 2024 a abril de 2025-, Andorra va rebre 470.000 turistes d’aquests mercats, davant dels aproximadament 196.000 registrats deu anys enrere. “Les campanyes de promoció ens han permès assolir aquests resultats”, ha celebrat el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, durant la presentació efectuada aquest matí de dijous.
El mercat francès també ha crescut un 111% en aquest període, amb 265.500 turistes l’hivern passat. Espanya, el principal emissor de visitants, ha registrat un increment del 32%: l’hivern passat, es va acostar als 1,3 milions de turistes, enfront dels 952.000 de fa una dècada. Sense distingir per nacionalitat, el nombre de visitants que fan nit al país durant l’hivern ha crescut un 56% en l’última dècada, amb gairebé 2 milions l’hivern passat. Tot plegat, ha contribuït a assolir un dels grans objectius d’Andorra Turisme: augmentar les pernoctacions. L’últim hivern, la xifra va superar els 6,2 milions, un 38% per sobre dels 4,5 milions registrats durant la temporada 2014-2015. “Per a nosaltres, la part quantitativa és important, però igual de rellevant ho és la qualitativa. Andorra Turisme ha de tenir la capacitat de crear esdeveniments diferents i exclusius que facin que valgui la pena quedar-se més dies a Andorra. Paral·lelament, el sector ha de tenir una oferta de nivell”, ha reflexionat el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku.
La campanya de comunicació d’hivern, sota el concepte creatiu ELEVA la teva experiència, ha estat dissenyada per a mostrar l’oferta més singular d’Andorra. La directora de màrqueting, Noemí Pedra, ha explicat que “ELEVA és un concepte que et fa levitar: ens permet jugar amb l’altitud del país i amb el nivell qualitatiu de la seva oferta. A més, podem fer-ne declinacions, crear càpsules de diferents temàtiques, com la neu o la família, i mostrar-nos atractius a molts mercats”.
De fet, la campanya es llança en set llengües diferents per a arribar a vuit mercats internacionals i tindrà presència televisiva en tots els països. Així doncs, es comunica a Espanya i França, Bèlgica, el Regne Unit, Irlanda, els Països Baixos, Itàlia i Suècia. A aquests esforços se sumen també les accions comercials que s’estenen a nous mercats com el Canadà, els Estats Units, Mèxic, Colòmbia i el Brasil. Tot plegat, per a atraure cada cop més turisme de mercats llunyans que faci estades més llargues i qualitatives, consolidant la tendència de creixement de l’última dècada.
Un hivern ple d’esdeveniments
Amb la voluntat de diversificar i elevar el nivell de l’oferta, s’ha dissenyat una temporada d’hivern carregada d’esdeveniments esportius i culturals. Així, les compres seran el centre d’atenció al novembre, amb el Shop in Andorra Festival, mentre que la màgia arribarà amb el Poblet de Nadal. La neu serà la protagonista amb la Copa del món d’esquí de muntanya, el Campionat del món de freeride, l’Andorra Skimo, la Copa del món d’esquí femení i el Congrés mundial de turisme de neu, muntanya i benestar. A més, a final d’any es preveu l’estrena del docushow Andorra Cycling Masters, que es podrà veure a 120 països de tot el món.