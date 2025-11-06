La Seu obté una subvenció per a construir un mur de protecció d’inundabilitat del riu Segre en l’àmbit de l’escola Albert Vives

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha acceptat aquesta setmana una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 125.305,66 euros per a la construcció d’un mur de protecció d’inundabilitat del riu Segre en la zona on hi ha ubicada l’escola pública Albert Vives. L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha destacat que “aquesta subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua és una molt bona notícia per a la ciutat i per a la comunitat educativa de l’escola Albert Vives, perquè permetrà reforçar la seguretat davant possibles episodis d’inundació”.
Barrera ha subratllat que “la protecció de les persones, especialment dels infants, és una prioritat absoluta” i ha agraït “la col·laboració de l’ACA i la seva sensibilitat envers el municipi”, tot remarcant que “el treball conjunt entre administracions és essencial per a avançar cap a una ciutat més segura i preparada”.
Per la seva part, la directora de l’escola Albert Vives, Sílvia Tomàs, comentava que “aquesta és una molt bona notícia per a l’escola Albert Vives. El fet de protegir l’edifici de l’antiga escola llar on actualment hi ha el menjador del centre, aules i espais a la planta baixa de les que en fa ús l’escola per a l’acollida matinal, i altres activitats extraescolars, permetrà reforçar la seguretat de les instal·lacions”.
L’escola es troba protegida actualment per un mur de formigó d’1 metre d’alçada. El projecte de protecció, que es fixa per un període de retorn de 100 anys, proposa un recreixement del mur actual en una longitud de 52 metres i, alhora, construir un nou mur perimetral interior, d’uns 12 metres de longitud, per a evitar així el desbordament cap a l’interior de l’escola en el marge dret del riu Segre.
El pressupost d’execució per contracte d’aquest projecte és de 171.701,34 euros. La resta del finançament anirà a càrrec de l’Ajuntament de la Seu.
L’obra es licitarà de cara a l’any que ve per a començar les obres després d’acabar el present curs escolar 2025/2026, per tal de no interferir amb el normal funcionament de les aules.