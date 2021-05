El Govern finançarà el 65% de les visites al psicòleg emmarcades en un programa d’atenció per la Covid-19

El Govern posarà en marxa de forma imminent un programa d’atenció psicològica en el marc de l’emergència sanitària causada per la Covid-19. De fet ja l’ha aprovat per decret.

Les persones a partir de 6 anys que hagin patit la Covid-19, hagin passat un procés de dol relacionat amb la malaltia o bé que el confinament i altres mesures els hagi provocat afectacions greus, podran acollir-se al programa.

És previst que l’atenció la portin a terme els professionals que s’hi adhereixin i que han d’acreditar formació i experiència.

Els usuaris hi arribaran derivats pel metge referent, el psicopedagog de l’escola o per un psiquiatre del país amb conveni amb la CASS. La durada dels tractaments serà d’un màxim de 8 sessions, tenint en compte que la primera servirà per fer una valoració inicial i l’última per fer una avaluació final.

Cada sessió tindrà un cost de 36 euros que finançarà el ministeri de Salut en un 65%. La resta és el que haurà de satisfer l’usuari a la consulta del psicòleg. No obstant això, el programa preveu que el Govern es faci càrrec del 100% del servei en els casos que siguin també usuaris dels serveis socials.

El Col·legi de Psicòlegs és coneixedor del programa i alguns professionals ja s’hi han interessat, resten a l’espera de saber-ne els detalls per adherir-s’hi.