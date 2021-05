Alleugeriment de les mesures anticovid per als usuaris immunitzats dels centres sociosanitaris

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres l’alleugeriment d’algunes de les mesures temporals per fer front a la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat, especialment per a les residències i centres sociosanitaris. Tal com ha exposat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, aquesta relaxament ve donat pel fet que la gran majoria dels usuaris i treballadors d’aquests equipaments estan ja estan immunitzats i, per tant, el risc d’infecció és menor.

Així, l’Executiu ha decidit deixar de limitar les sortides per aquells usuaris que o bé ja faci com a mínim 21 dies que han rebut la primera dosi de la vacuna, o bé que hagin passat la malaltia els darrers 6 mesos. Les famílies que recullin als usuaris hauran de presentar un test d’antigen negatiu o una PCR/TMA amb una antiguitat màxima de 48 hores. Pel que fa als usuaris, caldrà que es facin un test al retorn al centre.

Martínez Benazet també ha informat que les persones immunitzades podran flexibilitzar l’ús de la mascareta a l’interior del recinte, dins un mateix grup de convivència, i que els tests periòdics que se’l realitzen passaran a ser mensuals.

Finalment, la darrera mesura que canvia fa referència a les cases pairals, on s’amplia de 4 a 6 les persones que poden agrupar-se per taula. En aquest cas, els treballadors que estiguin immunitzats també seran testats amb una periodicitat mensual.