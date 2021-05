AENOR avala la gestió del protocol COVID de la CEA durant el XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano

El president de la Confederació Empresarial Andorrana, Gerard Cadena, ha rebut avui, de mans del director de la Regió Mediterrània d’AENOR, Ángel Luís Sánchez, la declaració de verificació de protocols davant la COVID-19 per a esdeveniments, que lliura AENOR. L’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) és una entitat dedicada al desenvolupament de la normalització i la certificació en tots els sectors industrials i de serveis, i ha estat l’encarregada d’auditar i supervisar l’exigent protocol COVID que la patronal va posar en marxa amb motiu de la celebració del XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano, que va tenir lloc al país els dies 19 i 20 d’abril.

AENOR, en paraules de Sánchez, ha desenvolupat un procés de certificació dels protocols enfront la COVID-19 que té com a objectiu ajudar les organitzacions amb una eina per provocar un impacte positiu, assegurant a empreses i associacions que puguin tornar a la normalitat amb el major nivell de garantia possible.

La CEA, amb motiu del Encuentro Empresarial Iberoamericano, organitzat conjuntament per la patronal andorrana, el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) i la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), va desenvolupar, d’acord amb el Ministeri de Salut del Govern d’Andorra, un estricte protocol que comptava amb PCR i TMA obligatòries abans d’arribar al país, proves d’antígens diàries i tot un seguit de mesures complementàries referents a qüestions de neteja, aforament, mascaretes FFP2 i altres mesures sanitàries per tal de garantir la seguretat en tot moment als assistents a l’encontre.

La secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, ha remarcat la importància de comptar amb protocols que permetin desenvolupar activitats sense posar en risc la salut col·lectiva.

Finalment, el president de la CEA, Gerard Cadena ha destacat el bon regust que la realització d’aquest esdeveniment ha deixat i el bon paper que ha fet el país en l’organització d’esdeveniments de gran format. Una tasca que ha estat reconeguda per una de les principals empreses de certificació del nostre entorn.