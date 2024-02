El Govern explora la futura participació del sector agrícola al Saló Internacional de París de la mà de l’Arieja

El ministre Guillem Casal a la 60a edició del Saló Internacional de l’Agricultura de París. Foto: SFG

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha assistit aquest dimarts a la 60a edició del Saló Internacional de l’Agricultura de París per a enfortir la relació entre els sectors primaris dels dos països i estrènyer la cooperació en matèria de salut animal, un element de cooperació transfronterera.

La fira francesa acull més de 600.000 visitants per a compartir experiències, fer pedagogia i descobrir les novetats d’avantguarda en el món agrícola i ramader, i és un escenari ideal per a poder també exportar els productes agrícoles andorrans. Així ho ha indicat el ministre Casal, qui ha assegurat que es treballa per a impulsar una futura participació d’Andorra a la fira “per a posar en valor els nostres productes de proximitat i la raça bovina de proximitat i muntanya, la Bruna d’Andorra”. A més, la voluntat es poder-hi participar juntament amb els agricultors de l’Arieja per a col·laborar en la projecció de productes de proximitat.

Aquestes paraules, Casal, les ha compartit amb la resta de ministres assistents a la trobada que ha impulsat el seu homòleg francès, Marc Fesneau, amb qui ha pogut compartir la complicada situació que viu el sector a nivell europeu. La sessió ministerial ha permès intercanviar idees i iniciatives governamentals relatives al reforç de la vigilància veterinària, la prevenció de malalties ramaderes, i les xarxes de col·laboració internacional per a compartir la informació i les pràctiques que puguin ajudar a preservar la salut animal i humana per igual. En aquest sentit, el ministre ha compartit amb la resta de mandataris que el canvi climàtic i l’augment de les temperatures “afavoreixen la propagació de les anomenades malalties de transmissió vectorial, ja sigui en el propi territori o entre altres regions més llunyanes”.

Per aquest motiu ha apuntat que el Govern té una implicació “comparable a la d’un gran país” i ha explicat com funciona el servei veterinari oficial que el Ministeri ofereix de forma exclusiva i gratuïta al sector per a assegurar l’assistència sanitària i clínica a totes les explotacions. “Això ens permet tenir contacte diari, garantir una resposta extremadament eficaç en cas d’emergència, i detectar ràpidament els símptomes d’un animal o l’aparició de noves malalties”.

D’aquesta manera, també se sotmet a control constant els animals transhumants. Per això és fonamental la coordinació amb les autoritats veïnes i la implicació en projectes transfronterers. “En un context on les malalties de transmissió vectorial no coneixen fronteres, la millor manera de combatre-les és garantir una coordinació exemplar i redoblar els nostres esforços en aquest àmbit concret”, ha ressaltat. És per aquest motiu que també ha reivindicat la importància de ser membres de l’Organització Internacional de Sanitat Animal que promou la vigilància i la prevenció de la propagació de noves malalties.

Durant l’estada a la fira, el ministre també ha participat a la inauguració de l’Espai Ariège, a càrrec de la presidenta del Consell departamental de l’Arieja, Christine Téqui, per a promoure els artesans i productors locals com a ambaixadors del Departament. Aquesta participació posa en relleu les excel·lents relacions entre Andorra i l’Arieja amb una estreta cooperació en l’àmbit veterinari, ramader i de promoció de productes locals.