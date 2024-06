El Govern destinarà 3 milions d’euros a nova pavimentació i reforç de les calçades de les carreteres i carrers

Una de les carreteres de la xarxa viària andorrana (SFGA)

El Consell de Ministres ha donat llum verda en la seva darrera sessió, aquest dimecres, a l’adjudicació de la campanya 2024 dels treballs de nova pavimentació i reforç de les calçades de les carreteres tant generals i com secundàries, així com als carrers. L’adjudicació ha recaigut sobre l’empresa Paviments Asfàltics Andorrans per un import total de 2.999.875,77 euros.

Els treballs s’emmarquen en la voluntat del Govern de continuar millorant la seguretat a la xarxa viària del Principat d’Andorra i tenen un termini d’execució previst de 12 mesos.