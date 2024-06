A la Seu, la Cooperativa Cadí prepara el trasllat de la producció a la seva nova fàbrica

Perímetre de l’antic càmping Envalira de la Seu, al peu de la carretera N-260 (Foto: RàdioSeu)

La Cooperativa Cadí ja prepara el que serà un històric canvi d’ubicació, sense sortir del municipi de la Seu d’Urgell. La firma productora de mantega i formatge de l’Alt Urgell i la Cerdanya ja ha adquirit els terrenys en els quals construirà la seva nova fàbrica, a la zona de l’antic Càmping En Valira, després que aquest febrer passat l’Ajuntament va aprovar per unanimitat una modificació urbanística per tal que s’hi pugui establir sòl industrial en aquesta parcel·la. Una mesura que tenia precisament entre els seus objectius facilitar que les instal·lacions de Cadí segueixin estant a la ciutat, tenint en compte la seva voluntat de créixer i modernitzar-se.

Fonts de Cadí SCCL han explicat al diari Segre que ja han formalitzat la compra dels terrenys, que concretament seran a la part posterior de la finca i, per tant, a prop de la rotonda d’Andorra, un punt estratègic en el qual hi conflueixen les carreteres N-260 i N-145. Paral·lelament, l’Ajuntament ja ultima els tràmits per a la conversió d’aquest espai per a ús industrial. En total, la zona comprèn uns 22.000 m2. A més de la superfície prevista per a la cooperativa, hi haurà sis parcel·les més per a donar resposta a d’altres empreses de la Seu que necessiten nou sòl industrial o bé a companyies que es vulguin establir a la ciutat.

D’aquesta manera, Cadí traslladarà als afores la producció que ha fet al llarg de prop d’un segle a la ja històrica fàbrica situada a l’eixample de la Seu. Després d’uns primers anys en ple centre històric, la cooperativa va estrenar la seva actual nau a la dècada de 1930. Està envoltada pels carrers de Sant Ermengol (on hi ha l’entrada a les oficines), Comtat d’Urgell (per on entren i surten els camions) i Josep Zulueta, a més de l’avinguda del Salòria. Antigament el recinte era als afores de la ciutat, però des de fa anys ja és en ple nucli urbà, envoltat d’edificis d’habitatges. Aquest és un dels factors que els ha motivat a cercar un nou emplaçament en el qual, entre altres factors, l’entrada i sortida de camions sigui més àgil.





Unificació de les instal·lacions

A més a més, el canvi permetrà unificar les instal·lacions, tenint en compte que actualment el magatzem logístic el tenen a prop del pont de la Palanca, a la part sud de la ciutat, i que l’estació depuradora d’aigües residuals és al camí d’Estahó. Els tres recintes sumen conjuntament uns 14.000 m2. Amb el trasllat tots aquests recursos seran en un sol espai, als terrenys de l’antic càmping. Per tot plegat, des de Cadí asseguren que això els permetrà tenir una fàbrica més eficient i sostenible. Pròximament la direcció es reunirà amb els socis per a planificar la transició cap a la nova etapa.

Actualment, Cadí SCCL té una plantilla de 137 treballadors i en formen part 65 granges de l’Alt Urgell i la Cerdanya, que sumen 25.000 hectàrees de terreny i produeixen cada any 62 milions de litres de llet, amb una mitjana de recollida de 170.000 litres cada dia. La firma urgellenca comercialitza més de 14 milions de productes, amb una facturació d’uns 52 milions d’euros. Més enllà de les xifres, Cadí té una important incidència en aquest territori de cara a garantir-hi la preservació de l’activitat ramadera, de les explotacions, de la població que se’n cuida i, de retruc, del paisatge de la zona.