El Govern destina prop de 2 milions d’euros al programa Renova

El Govern ha aprovat l’obertura de la convocatòria del programa Renova extraordinari destinat a impulsar l’estalvi energètic i econòmic de la població en els consums energètics de l’habitatge, amb una dotació econòmica total d’1.500.000 euros.

Tal com ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover, aquest nou programa es ve a sumar a la convocatòria ordinària que el Govern va aprovar el passat mes d’abril amb un pressupost de 2 milions d’euros que permetia donar resposta a totes les sol·licituds que estan en llista d’espera. “Amb el Renova extraordinari donem un nou impuls al foment de l’estalvi i l’eficiència energètica per a la implantació d’energies renovables en l’edificació, i possibilitem l’estalvi de les famílies en un moment d’inflació econòmica”, ha ressaltat Jover. El ministre també ha recordat que la mesura ja va ser anunciada fa un parell de setmanes i s’emmarca en les accions per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania que impulsa l’Executiu.

El programa Renova extraordinari se centra en ajudar a la ciutadania per canviar o millorar els sistemes de calefacció dels habitatges, a millorar l’eficiència energètica de les finestres i portes o la instal·lació d’equipaments d’aprofitament i producció d’energia solar fotovoltaica.

Els destinataris de l’ajut han de complir, com a mínim, un dels dos requisits següents: habitatges en propietat o per llogar, de residència principal, amb una superfície inferior o igual a 130 m² o edificis amb un mínim del 70% dels habitatges de residència principal, en propietat o per llogar i d’una superfície inferior o igual a 130 m². Queden exemptes d’aquestes condicions els ajuts a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, a les quals pot accedir tothom.

Així, es destina amb una ajuda de fins al 40% la instal·lació d’equips d’alta eficiència per a la producció de calor i climatització per a usos de calefacció o producció d’aigua calenta sanitària. També es pot rebre una ajuda del 40% de l’import total de les obres per a la instal·lació d’equips d’aprofitament d’energia solar fotovoltaica i autoconsum. Les ajudes seran del 30% per a la millora de l’eficiència energètica de les finestres i portes-finestres, amb la voluntat de millorar l’aïllament dels habitatges i així poder reduir el consum d’energia, que poden arribar a millorar pèrdues d’entre un 10% i un 21%.

Les sol·licituds per al nou programa Renova extraordinari es podran fer a partir del 12 de maig amb la publicació dels requisits al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

Més de 2.300 sol·licituds i més de 9 milions d’euros

La presentació del nou programa Renova extraordinari ha permès també fer balanç des de l’inici del programa.

Des del 2011 fins a l’any passat estan registrades un total de 2331 sol·licituds d’ajuts, el que representa que s’han atorgat 9.519.402,29 d’euros en ajuts i 12.947.149,59 d’euros en préstecs. Aquestes xifres dibuixen un interès creixent i a l’alça de la ciutadania per poder rehabilitar i impulsar millores d’eficiència energètica en els seus habitatges amb la voluntat de reduir el consum i propulsar l’estalvi. El cost total de les actuacions aquests darrers anys han suposat un retorn econòmic total de 86.665.091,95 euros.