La vall de la Vansa i Tuixent ofereix més de trenta activitats en la 22a Festa de les Trementinaires

La vall de la Vansa i Tuixent ja té a punt el programa de la Festa de les Trementinaires, que es desplegarà al llarg de l’últim cap de setmana de maig, els dies 27, 28 i 29, amb més de trenta activitats en una desena d’espais diferents. Enguany es recuperen la foguera d’herbes aromàtiques i els balls i danses tradicionals, que l’any passat no es van poder portar a terme a causa de les restriccions per la pandèmia. Com a principals novetats, s’estrenen dues visites teatralitzades, als pobles de Tuixent i de Cornellana, tot descobrint les cases de les antigues trementinaires.

La programació s’obrirà divendres 27, a les 8 del vespre, amb la visita teatralitzada “Tuixent en temps de trementinaires“, un recorregut que permetrà descobrir la vintena de cases del poble en les quals havien viscut trementinaires. L’acte servirà també per inaugurar les plaques identificatives que l’Ajuntament de Josa i Tuixent hi està col·locant aquests dies. Amb el mateix format, dissabte a les 12 del migdia es podrà seguir “Cornellana en temps de trementinaires“, poble on l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols també està identificant les cases de les anomenades “dones sàvies de la muntanya”.

Aquesta iniciativa va començar l’any passat a Ossera, ha continuat a Fórnols i acabarà abastant tots els pobles de la vall. S’han previst sortides botàniques a la vall de Mola i entorn de Cornellana, un taller d’ungüent bronquial de trementina i un altre d’elaboració d’espelmes amb cera d’abelles. En el capítol de xerrades, se n’han programat amb relació al Projecte Betula d’incendis i gestió forestal, sobre el Museu de la Pauma de Mas de Barberans, sobre la cura dels bonsais i una altra per conèixer l’experiència d’una cooperativa de dones apicultores a la comunitat mexicana de Nahuatzen.

El dissabte 28 a la tarda, Pep Lizandra, impartirà un taller de danses tradicionals i a la nit dirigirà la Dansa del Foc de Tuixent entorn de la foguera d’herbes aromàtiques, que anirà seguida de l’habitual cantada de cançons populars. Ja cap a la mitjanit, encara hi haurà ocasió de ballar amb Orquestrina Trama i, finalment, diumenge 29 al migdia es tornarà a ballar el tradicional Ball de Llancers a la plaça Major de Tuixent.​

Diumenge serà el dia de la Fira d’herbes remeieres i productes naturals, paral·lelament a la qual es desenvoluparan actes molt diversos, des d’espectacles infantils i contacontes, fins al concurs d’identificació de plantes per l’olor i visites guiades al Museu de les Trementinaires, al Jardí Botànic i al Centre de Flora, a més de la presentació del llibre Vulcanisme al Parc Natural del Cadí-Moixeró i un vermut-concert amb Torb, grup de vent de muntanya, aquests dos darrers actes a Sorribes de la Vansa. Clouran la festa un concert de La Sonsoni i una xocolatada a l’hisop segons la recepta de les antigues trementinaires. Durant tot el cap de setmana estaran obertes al públic les exposicions Històries i Camins i Bonsai Natura.

La Festa de les Trementinaires és organitzada pels ajuntaments de Josa i Tuixent i la Vansa i Fórnols, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, el Museu de les Trementinaires, el Parc Natural del Cadí-Moixeró i l’Entorn d’Aprenentatge de Tuixent i compta amb la col·laboració de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), l’Institut d’Estudis Ilerdencs, la Diputació de Lleida i el Departament de Cultura de la Generalitat.