El Govern demana que la llei de finances comunals doni ‘un tracte diferenciat’ al sector primari

El Govern ha emès un criteri favorable a la modificació de la llei de finances comunals impulsada pels comuns. D’aquesta manera, i tal com ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover, des de l’executiu es veu de bon ull que es vulgui “simplificar, clarificar i eliminar disfuncions” de la llei actual per “guanyar en seguretat jurídica”, adaptant la norma a lleis com la de sostenibilitat de les finances públiques. Malgrat aquest criteri favorable, però, des de l’executiu es recomana que es faci una reflexió sobre dos punts: els llindars de les figures tributàries i que s’intenti donar “un tracte diferenciat” al sector primari.

Així, tal com ha detallat Jover, la proposta dels comuns els dona la potestat de poder establir una forquilla més ampla per a les figures tributàries, però ha recordat que això pot anar en detriment del que pot arribar a recaptar l’administració central. Per tant, es demana als parlamentaris que facin “una reflexió” perquè aquesta mesura sigui “neutra” i no afecti “de manera negativa” els ingressos del Govern.

D’altra banda, també es demana que s’avaluï que el sector primari tingui un tracte diferenciat, certes “complicitats”, tenint en compte el pes que té en aspectes com el manteniment de la biodiversitat.