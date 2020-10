Filloy destaca el Comitè Andorrà del Voluntariat com a espai de treball transversal

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, –juntament amb la Secretaria d’Estat, Teresa Milà– ha presidit aquest dimecres una nova reunió del Comitè Andorrà del Voluntariat (CAV), l’òrgan encarregat de promoure la participació de la societat i les seves entitats en accions de voluntariat, amb funcions de promoció, assessorament, consulta i difusió en matèria de voluntariat. Precisament, Filloy ha destacat la importància del CAV com a eina de diàleg i cooperació dels representants del ministeri, dels comuns, així com de les entitats de la societat civil.

La trobada ha tingut lloc a l’Edifici Administratiu de Prat del Rull amb la presentació dels nous membres del comitè. Posteriorment s’han tractat diferents punts de l’ordre del dia, d’entre els quals es destaca la voluntat de desenvolupar el Pla Nacional de Promoció del Voluntariat. Aquest es concep com un instrument administratiu que determini els criteris de planificació i coordinació, que contempli el conjunt d’accions desenvolupades per les administracions públiques per integrar les activitats i les iniciatives en coherència amb les entitats de voluntariat registrades.

Així, estableix mesures d’anàlisi de la situació; accions de sensibilització social i promoció; activitats d’investigació. També, fórmules de coordinació orientades a promoure la col·laboració i l’intercanvi d’informació entre la iniciativa pública i la privada, entre d’altres.

Finalment, el ministre ha destacat la tasca del voluntariat i el fort arrelament que aquest té en la societat andorrana, agraint la dedicació i entrega dels voluntaris en el dia a dia del país i especialment en aquests moments de crisi sanitària.