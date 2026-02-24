El Govern cofinançarà part de l’edifici multifuncional que impulsa el comú d’Andorra la Vella i que s’ubicarà a l’antiga plaça de braus un espai que actualment s’usa com a aparcament, entre Prat de la Creu, Doctor Vilanova i Prada Casadet. “És una necessitat per a Andorra per a poder tenir una projecció internacional adequada i de qualitat, i per això volem i serem partícips d’aquest projecte” ha assegurat el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, en declaracions als mitjans de comunicació.
El Govern preveu destinar-hi entre un 30% i 40% del cost total de la construcció de l’edifici multifuncional segons ha detallat el ministre qui ha afegit que la proposta compleix amb “els requisits que nosaltres buscàvem per a un espai d’aquestes característiques”.
L’edifici multifuncional forma part d’un projecte que inclou també una casa pairal i una plaça pública amb el nom d’Espai Capital. Precisament, el Comú d’Andorra la Vella ha adjudicat el concurs nacional d’idees de l’Espai Capital a l’estudi Altura Arquitectura, guanyador amb la proposta Plenum, que planteja una infraestructura que es presenta funcional, sostenible i adaptable al llarg de tot l’any.
El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha destacat que la proposta seleccionada “reforça el paper d’Andorra la Vella com a capital i com a motor del país” i ha remarcat que el projecte s’ha concebut per a generar cohesió social, activitat cultural i esportiva i dinamització econòmica.
El concurs nacional d’idees ha rebut vuit propostes, i per això demostra l’interès que ha despertat la iniciativa dins del sector professional del país. El jurat ha estat format per 14 membres, amb representants de la corporació, tècnics de les àrees implicades, Andorra Turisme i els col·legis professionals d’arquitectes i enginyers. Una comissió tècnica integrada exclusivament per membres del jurat amb perfil professional i sense representació política ha garantit una valoració amb criteris estrictament tècnics i amb plena objctivitat.
El segon premi ha recaigut en Sònia Palau Garcia, amb Allà on Andorra es retroba, mentre que el tercer ha estat per a Marc Monegal Blasi, amb la proposta El Nexe.
‘Plenum’ estructura l’Espai Capital en tres grans àmbits que funcionen de manera integrada: una plaça pública que incorpora la Casa Pairal, un espai multifuncional versàtil i una connexió reforçada amb el riu i amb la zona de Prada Casadet.
Pel que fa a l’espai multifuncional, la proposta aposta per una infraestructura transformable segons l’activitat. L’equipament podrà acollir grans esdeveniments, però també generar activitat continuada al llarg de l’any. Aquesta flexibilitat permetrà optimitzar-ne l’ús i ampliar-ne la projecció econòmica i cultural.
Amb l’adjudicació del concurs d’idees, el Comú tanca la fase conceptual i inicia la fase de desenvolupament de l’avantprojecte, el concurs de concessió i la posterior redacció del projecte executiu.
Espai verd, obert i compartit per a generar activitat i cohesió
Entrant al detall de la proposta, Plenum planteja transformar el terreny en un espai obert, verd i compartit, pensat per generar activitat, cohesió i identitat urbana, tal com ha explicat l’equip d’Altura Arquitectes, Lluís Ginjaume i Gerard Veciana. En aquest sentit, els arquitectes han remarcat que “No és només un equipament per a grans esdeveniments, és un espai obert i viu en el dia a dia, pensat perquè la ciutadania se’l faci seu i interactuï amb els tres espais que el conformen”.
La plaça es concep com un punt de trobada quotidià, amb arbrat, zones d’ombra i cobertes verdes que ajudin a reduir la calor i millorar el confort. Inclou paviments que faciliten el drenatge de l’aigua i sistemes per a recollir i reutilitzar l’aigua de pluja, avançant cap a una millora ambiental real de l’entorn. El projecte incorpora la nova Casa Pairal, amb un màxim de dues plantes, i un aparcament soterrat amb una capacitat aproximada de 160 places.
Pel que fa al recinte firal, han detallat que es planteja com una estructura modular i desmuntable, amb una alçada interior de 18 metres, ampliable fins a 30, que permetrà acollir esdeveniments de gran format amb una capacitat de fins a 7.000 persones dretes i 3.500 assegudes.
També han posat en relleu que el projecte aposta per materials sostenibles i de baix impacte ambiental, amb solucions que millorin l’eficiència energètica i redueixin residus durant la construcció. La coberta preveu espais verds i la possibilitat d’incorporar sistemes d’energia renovable.
Finalment, la connexió amb el riu inclou una franja de 20 metres destinada a mobilitat pública i l’ampliació de Prada Casadet, guanyant espais verds i reforçant la relació amb aquest entorn natural.