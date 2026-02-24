El Consell General presenta els actes i el cartell per a commemorar el 33è aniversari de la Constitució

Dissabte, 14 de març del 2026, la Constitució del Principat d’Andorra complirà trenta-tres anys d’ençà que l’any 1993 va ser aprovada per referèndum. Un any més, des del Consell General s’han preparat tot un seguit d’actes per tal de celebrar l’aniversari de la Carta Magna que enguany s’allargaran durant tota la setmana. Els actes commemoratius començaran amb una ponència a càrrec del catedràtic en Dret Constitucional per la Universitat de Barcelona, Enric Fossas Espadaler, que analitzarà les ‘Perspectives del Dret Constitucional en el segle XXI’. La conferència es farà al vestíbul del Consell General dimarts, 10 de març, a les 19.00 h.
Dijous, 12 de març, a les 19.00 h i també al vestíbul de Consell General, es farà un recorregut històric per ‘Les primeres passes del Procés Constituent (1989-1992)’ un periòdic històric i decisiu per al futur del país. En concret, participaran en la taula rodona els exsíndics Josep Dallerès, Albert Gelabert i Vicenç Mateu; Jordi Mas i Ton Cerqueda. El debat estarà moderat per l’investigador de l’AR+I Yvan Lara.
Els actes institucionals es traslladen al dissabte, 14 de març, durant el matí
Una de les novetats en l’agenda prevista pel 33è aniversari de la Constitució és el trasllat dels actes institucionals al dissabte, 14 de març, al matí. En concret, la sessió tradicional del Consell General es farà a les 11.00 h, mentre la que la recepció amb motiu del Dia de la Constitució començarà a les 11.30 h a la nova seu parlamentària. El discurs del síndic general, Carles Ensenyat, està previst cap a les 12.00 h.
Les jornades de portes obertes s’allarguen de divendres a diumenge
Enguany, coincidint amb el fet que el Dia de la Constitució recau en dissabte, el Consell General ha allargat les activitats adreçades a la ciutadania i les portes obertes dels edificis parlamentaris que es podran visitar divendres i dissabte de 16.00 h a 20.00 h i diumenge de 10.00 a 14.00 h.
Pel que fa a les activitats populars, divendres entre les 17.30 h i les 19.30 h es faran tallers creatius per a nens i nenes d’entre 3 i 12 anys. Tots els infants que hi participin estaran convidats a berenar.
El dissabte, 14 de març, a les 17.00 h està prevista l’actuació dels Castellers d’Andorra, acompanyats dels Castellers de Sitges, a la plaça del Consell General.
El diumenge, 15 de març, està prevista l’actuació de la Grossband (a les 11.00 h) i l’audició i ballada de sardanes amb la ‘Cobla Moreneta’ (a les 12.00 h).
Finalment, la Casa de la Vall i el nou hemicicle estaran il·luminats amb els colors de la bandera andorrana tant divendres com dissabte entre les 19.00 h i les 22.00 h.
Xavier Casals dibuixa el cartell commemoratiu del 33è aniversari de la Constitució
L’il·lustrador i dissenyador escaldenc, Xavier Casals, ha estat l’encarregat de dibuixar el cartell commemoratiu del 33è aniversari de la Constitució del Principat d’Andorra.
Casals ha creat la seva obra de forma totalment manual, aplicant tècniques tradicionals com el grafit i l’aquarel·la per a la imatge i tinta negra per als textos. En el cartell destaca la silueta del Principat d’Andorra al centre amb colors verds, destacant la natura, envoltada de muntanyes acabades en tons grisos.
Aquest és el quart cartell de la sèrie iniciada durant el 30è aniversari de la Constitució. Des de l’actual Sindicatura, s’ha volgut potenciar i donar visibilitat a l’art creat per dissenyadors i il·lustradors i, en especial, al cartellisme.