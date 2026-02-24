Andorra posa el focus en la intel·ligència artificial i el canvi climàtic a les destinacions de muntanya en la nova edició del Congrés

El turisme de muntanya viu un moment de transformació profunda en què la digitalització, la intel·ligència artificial i l’adaptació als impactes del canvi climàtic esdevenen eixos centrals del debat estratègic. En aquest context, Andorra acollirà els dies 25 i 26 de març de 2026 el 13è Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar, que reunirà experts internacionals, representants institucionals i professionals del sector per a reflexionar sobre el futur de les destinacions de muntanya.
La nova edició del Congrés analitzarà com les tecnologies emergents —com la IA generativa, les dades en temps real o les experiències immersives— estan redefinint la manera de descobrir, gestionar i comunicar les destinacions turístiques. Alhora, el debat incorporarà una mirada crítica sobre els nous reptes vinculats a l’autenticitat, l’ètica, la hiperconnectivitat i el benestar de les persones.
Organitzat pel Govern d’Andorra i ONU Turisme, conjuntament amb els set comuns del país, el Congrés manté la seva missió, activa des del 1998, de crear un espai de diàleg, aprenentatge i reflexió sobre el turisme a zones de muntanya, amb la participació d’administracions públiques, acadèmics i professionals d’arreu del món.
En aquesta edició, que s’ha presentat aquest matí de dimarts, en roda de premsa, i que compta amb Andorra Telecom com a patrocinador tecnològic i Creand com a patrocinador de plata, s’espera la participació de més de 350 professionals del sector turístic de primer nivell i múltiples representants institucionals.
La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, parròquia amfitriona d’aquesta edició, ha subratllat la rellevància de tornar a acollir aquesta trobada de referència mundial en un context de profund canvi social, marcat especialment per la incorporació de la intel·ligència artificial en el dia a dia de les persones i de les organitzacions. A més, ha convidat als participants a conèixer Ordino, reconegut per la ONU com a Best Tourism Village el 2023 i, des del 2020, Reserva de la Biosfera.
Per la seva banda, el ministre de Turisme i Comerç d’Andorra, Jordi Torres, ha assenyalat que “aquest Congrés ens permet contrastar polítiques, aprendre d’altres territoris de muntanya i enriquir la reflexió col·lectiva sobre el model turístic que volem construir”. En aquest sentit, Torres ha subratllat que “les polítiques públiques que volem, aposten per incorporar eines digitals per a millorar la gestió dels fluxos turístics, prevenir la massificació i protegir el medi natural, tot reforçant la competitivitat del sector”.
En aquest context, el Congrés esdevindrà un espai clau per a compartir estratègies i identificar solucions conjuntes que permetin adaptar-se a aquestes noves demandes i avançar cap a un model més resilient.