Andorra posa el focus en la intel·ligència artificial i el canvi climàtic a les destinacions de muntanya en la nova edició del Congrés

Una imatge de la presentació del congrés, aquest dimarts (SFGA)
El turisme de muntanya viu un moment de transformació profunda en què la digitalització, la intel·ligència artificial i l’adaptació als impactes del canvi climàtic esdevenen eixos centrals del debat estratègic. En aquest context, Andorra acollirà els dies 25 i 26 de març de 2026 el 13è Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar, que reunirà experts internacionals, representants institucionals i professionals del sector per a reflexionar sobre el futur de les destinacions de muntanya.

La nova edició del Congrés analitzarà com les tecnologies emergents —com la IA generativa, les dades en temps real o les experiències immersives— estan redefinint la manera de descobrir, gestionar i comunicar les destinacions turístiques. Alhora, el debat incorporarà una mirada crítica sobre els nous reptes vinculats a l’autenticitat, l’ètica, la hiperconnectivitat i el benestar de les persones.

Organitzat pel Govern d’Andorra i ONU Turisme, conjuntament amb els set comuns del país, el Congrés manté la seva missió, activa des del 1998, de crear un espai de diàleg, aprenentatge i reflexió sobre el turisme a zones de muntanya, amb la participació d’administracions públiques, acadèmics i professionals d’arreu del món.

En aquesta edició, que s’ha presentat aquest matí de dimarts, en roda de premsa, i que compta amb Andorra Telecom com a patrocinador tecnològic i Creand com a patrocinador de plata, s’espera la participació de més de 350 professionals del sector turístic de primer nivell i múltiples representants institucionals.

La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, parròquia amfitriona d’aquesta edició, ha subratllat la rellevància de tornar a acollir aquesta trobada de referència mundial en un context de profund canvi social, marcat especialment per la incorporació de la intel·ligència artificial en el dia a dia de les persones i de les organitzacions. A més, ha convidat als participants a conèixer Ordino, reconegut per la ONU com a Best Tourism Village el 2023 i, des del 2020, Reserva de la Biosfera.

Per la seva banda, el ministre de Turisme i Comerç d’Andorra, Jordi Torres, ha assenyalat que “aquest Congrés ens permet contrastar polítiques, aprendre d’altres territoris de muntanya i enriquir la reflexió col·lectiva sobre el model turístic que volem construir”. En aquest sentit, Torres ha subratllat que “les polítiques públiques que volem, aposten per incorporar eines digitals per a millorar la gestió dels fluxos turístics, prevenir la massificació i protegir el medi natural, tot reforçant la competitivitat del sector”.

En aquest context, el Congrés esdevindrà un espai clau per a compartir estratègies i identificar solucions conjuntes que permetin adaptar-se a aquestes noves demandes i avançar cap a un model més resilient. 

