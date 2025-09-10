Valoració positiva de la prova ES-ALERT a mòbils de l’Alt Pirineu i Aran

Aquest dimecres, a les 10.00 h, ha tingut lloc la prova d’enviament d’alertes de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya als mòbils de Lleida, Alt Pirineu i Aran. L’enviament del missatge de la prova de l’eina ES-ALERT s’ha realitzat a l’hora prevista des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).
En la primera mitja hora posterior a l’enviament, més de 3.000 persones han respost l’enquesta de valoració que s’adjuntava al missatge. La gran majoria de les enquestes donaven un resultat positiu, informant que havien rebut el missatge d’alerta correctament. L’enquesta estarà activa al web de Protecció Civil unes hores més per tal que aquelles persones que no han rebut el missatge i es trobaven a Lleida, Alt Pirineu i Aran, puguin informar-ne.
Protecció Civil de la Generalitat també ha informat de la realització de la prova al Ministeri espanyol de l’Interior, que és l’organisme propietari de l’eina ES-ALERT, per tal que pugui estudiar els resultats de l’enviament i informar de possibles incidències en cas que hi hagin hagut.
La delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, la directora general de Protecció Civil de la Generalitat, Marta Cassany, el director de serveis territorials d’Interior i Seguretat a Lleida, Josep Ramon Ibarz, el subdirector de Protecció Civil de la Generalitat, Sergio Delgado, i comandaments dels Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra, SEM, Agents Rurals i de Protecció Civil, han fet seguiment de la prova des de la seu de la Delegació de Govern a Lleida.
La delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, així com el director de serveis territorials d’Interior i Seguretat Pública, Xavier Garrós, i la responsable de Protecció Civil a l’Alt Pirineu i Aran, Chaio Tavera, han seguit la prova des de la seva demarcació en comunicació telemàtica amb la sala CECAT i amb la delegació del Govern a Lleida.
La directora de Protecció Civil de la Generalitat, Marta Cassany, ha declarat que “la realització de proves com la d’avui és molt important per a difondre l’ús de l’eina entre la ciutadania i comprovar tècnicament que funciona correctament i, en cas que hi hagi alguna millora a fer, detectar-la i aplicar-la”.