El Govern aprova l’ajut de 2025 per a la promoció i el foment del dall dels prats

El Consell de Ministres ha donat llum verda a l’atorgament dels ajuts al sector agrícola i ramader en concepte d’ajut al foment del dall de prats. Aquests ajuts tenen com a objectiu que el bestiar de renda criat a Andorra sigui alimentat amb farratges produïts en el mateix territori, i alhora contribuir al manteniment del paisatge i de la biodiversitat de l’ecosistema de muntanya del Principat, així com per a ajudar a la mitigació de les possibles causes d’incendis.
En total, el Govern ha aprovat una adjudicació per un import de 403.727,74 euros, que es reparteixen entre 75 explotacions agràries d’arreu del país. Aquests ajuts, com la resta, estan actualitzats d’acord amb l’IPC, segons marca la Llei d’agricultura i ramaderia vigent i és un dels mecanismes que posa a disposició el Govern per a acompanyar al sector primari d‘Andorra amb una bossa econòmica global enguany de gairebé 4 milions d’euros.