Diada amb els Castellers d’Andorra, Falcons de Vilanova i la Geltrú i la Conlloga Muixeranga de Castelló

Aquest dissabte, 27 de setembre, a Ordino, hi haurà castells i altres representacions folklòriques estretament vinculades a aquesta pràctica. Els Castellers d’Andorra aixecaran les seves construccions acompanyats dels Falcons de Vilanova i la Geltrú i de la Conlloga Muixeranga de Castelló. La cita serà a la plaça Major d’Ordino, a partir de les 17 hores, moment en què les tres formacions faran la seva entrada a ritme de gralles i tabals.
Aquesta, serà una bona oportunitat per a descobrir com les colles convidades aixequen les seves estructures, que es diferencien totalment dels castells, però que hi tenen un nexe històric. Els Castellers d’Andorra fan una crida a la població per tal que puguin gaudir d’aquesta “diada dels Pirineus”.