Adjudicat l’eixample d’un revolt tancat de Pal que millorarà la circulació en aquest punt conflictiu de la CG-4

El Consell de Ministres ha aprovat l’adjudicació de l’eixample parcial de la carretera general 4 (CG-4) per a millorar un revolt tancat sobre l’Espalmera de Pal. Correspon al revolt més tancat d’una carretera general del Principat i que ha registrat algunes incidències que han portat a tallar-ne la circulació en algunes ocasions. Els autobusos llargs només poden circular-hi fent maniobra, i de tant en tant hi queden encallats, sobretot en sentit descendent. Es tracta, per tant, d’una actuació molt necessària per a minimitzar les afectacions viàries.
El tram al qual s’intervindrà té una distància de 426 metres. El nou traçat s’ha definit amb l’objectiu de mantenir dos carrils de circulació de 3,50 metres d’ample cada un, així com un sobreample amb voral al lateral, una contracuneta d’un metre d’amplada als peus dels talussos excavats i cuneta de recollida d’aigües pluvials.
L’empresa adjudicatària és TP Unitas per un import d’1.934.065,44 euros. Els treballs tenen una durada estimada de set mesos, i una vegada acabats, el tram concret presentarà un sobreample respecte a la resta de tram per tal de facilitar el gir als autobusos.