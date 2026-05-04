El Govern aprova el Projecte de llei que permetrà depurar del Registre unes 2.500 societats inactives

El Govern ha aprovat el Projecte de llei d’establiment del procediment de dissolució administrativa sense liquidació de societats mercantils inactives, amb l’objectiu de reforçar la transparència i la seguretat jurídica del sistema econòmic andorrà, així com consolidar l’alineament amb els estàndards internacionals.
Actualment, el registre compta amb prop de 15.000 societats inscrites, de les quals gairebé 4.000 no han declarat els seus beneficiaris efectius i unes 2.500 es consideren presumptament inactives, perquè acumulen incompliments relatius al dipòsit de comptes, a les obligacions tributàries o a la declaració de beneficiaris efectius. La voluntat del Govern és avançar durant aquest any en la depuració del Registre, perquè només hi constin societats que mantinguin una activitat real.
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha assenyalat que, a més, el projecte permetrà creuar dades i detectar pisos que són seu de societats inactives i que es troben presumptament buits, fet que podria contribuir a alliberar habitatges i incrementar-ne l’oferta.
La iniciativa s’emmarca en l’adaptació continuada d’Andorra als estàndards internacionals i dona resposta a les exigències d’organismes com el Moneyval i el Fòrum Global sobre Transparència i Intercanvi d’Informació amb Finalitats Fiscals de l’OCDE. En aquest sentit, el text posa un èmfasi especial en la disponibilitat, actualització i veracitat de la informació sobre beneficiaris efectius, un element central en les avaluacions internacionals en matèria de transparència i lluita contra el blanqueig.
El Projecte de llei introdueix un procediment administratiu específic que permetrà dissoldre, sense necessitat de liquidació, aquelles societats que hagin incomplert durant dos exercicis consecutius les obligacions clau en matèria de dipòsit de comptes, tributs o informació sobre beneficiaris efectius.
Amb la nova regulació el Govern intensificarà el control sobre les societats que no compleixin l’obligació de dipositar els comptes anuals o la declaració dels beneficiaris efectius, que són un element central en les avaluacions internacionals en matèria de transparència i lluita contra el blanqueig.
La norma també modifica la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, per a concretar el règim sancionador aplicable. En matèria de beneficiaris efectius, les sancions oscil·len entre 2.500 i 15.000 euros, segons el tipus d’incompliment. Pel que fa al dipòsit de comptes, les multes són de 500 euros si el retard no supera tres mesos, 1.000 euros si és superior a tres mesos i 2.000 euros si és superior a dotze mesos.
El Projecte de llei preveu igualment un procediment sancionador abreujat quan l’incompliment afecti exclusivament la informació que s’ha d’aportar al Registre de Societats Mercantils. En aquests casos, es podrà regularitzar la informació requerida i pagar voluntàriament la multa proposada amb una reducció del 25%, sempre que la societat compleixi íntegrament les obligacions pendents.
D’aquesta manera, el sistema combina regularització voluntària, sancions econòmiques i depuració registral de les societats que no acreditin una activitat real ni compleixin els deures mínims de transparència.
Finalment, la Llei preveu també un període transitori d’un mes perquè les societats puguin regularitzar voluntàriament la seva situació abans de l’activació efectiva dels nous mecanismes.