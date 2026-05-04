Andbank activa una línia de finançament per a ajudar als bars i restaurants del Pas a adaptar les terrasses

Andbank posa en marxa una línia especial de finançament destinada als establiments de restauració del Pas de la Casa que hagin d’adaptar les seves terrasses a la nova ordinació aprovada pel Comú d’Encamp mitjançant edicte. Aquesta iniciativa “s’emmarca en la voluntat d’Andbank de donar suport al teixit comercial local i, especialment, als empresaris del Pas de la Casa, que en els darrers mesos han patit una reducció significativa del nombre de visitants i turistes com a conseqüència dels problemes derivats de l’esllavissada a França i de les dificultats d’accés a la zona”.
La nova ordinació comunal implica la necessitat de realitzar adaptacions i inversions a les terrasses de bars i restaurants. Conscient d’aquest esforç addicional per als comerciants, Andbank ofereix una solució de finançament en condicions avantatjoses, pensada per a facilitar el compliment de la normativa i contribuir a la continuïtat i dinamització de l’activitat econòmica del Pas de la Casa.
Maria Suárez, directora de Banca País d’Andbank, expressa que: “des d’Andbank volem estar al costat dels comerciants i empresaris en moments especialment complexos. Aquesta línia de finançament és una mostra del nostre compromís amb el territori i amb el sector comercial, clau per a l’economia del país”.
La proposta d’Andbank s’adreça a tots els establiments afectats per la nova regulació, amb l’objectiu d’alleugerir l’impacte econòmic de les adaptacions necessàries i afavorir una implementació ordenada de l’ordenació comunal.
Amb aquesta acció, Andbank “reafirma el seu paper com a entitat propera, compromesa amb el desenvolupament econòmic d’Andorra i amb la voluntat d’oferir solucions reals a les necessitats dels professionals i empreses del país”.