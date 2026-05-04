Doble podi en l’espectacular estrena de Vinyes-Mercader al Rally de Terra de Pozoblanco

No podia començar millor la participació de Joan Vinyes i Jordi Mercader al Campionat d’Espanya de Rallys de terra (CERT) en el 13è Rallye de Tierra de Pozoblanco. En aquesta prova, en la qual l’equip Vinyes Dabad va estrenar-se amb el nou Citroën C3 Rally2 preparat per R-Technology, amb el suport d’Andbank, Aparcament Vinyes, Kars i Rallycar, van aconseguir un resultat espectacular, amb la segona posició final pel que fa al campionat i amb la victòria en la categoria Silver.
Joan Vinyes i el seu copilot Jordi Mercader van tenir la primera presa de contacte amb el nou Citroën C3 Rally2 a la jornada prèvia de test a la disputa del Rallye de Pozoblanco. “De seguida ens va donar molta confiança i sobretot per la comoditat amb la qual es deixa portar el vehicle. La veritat és que em va sorprendre molt positivament i, sens dubte, ens ha permès fer un salt qualitatiu molt gran”, deia un satisfet Vinyes després de fer els primers quilòmetres de test.
El 13è Rallye de Pozoblanco suposava tot una prova de foc per l’equip Vinyes Dabad. La llista d’inscrits amb més de 20 cotxes de la categoria Rally2 i una forta presencia internacional feia preveure una prova molt competida. El domini de la prova va correspondre als joves pilots de l’equip de formació de Toyota que van escollir aquest rally dins del calendari de competicions en el seu programa.
A efectes del Campionat d’Espanya, Vinyes-Mercader van mantenir un intens frec a frec amb Semenov-Ignatov, que arribaven líders a la prova cordovesa. Els dos candidats a la victòria en el CERT van mantenir una intensa lluita fins a completar el rally en la cinquena i sisena posició absoluta.
Al final de la prova només tres segons els van separar a la classificació. “Hem patit una punxada a tres km del final del segon tram i hem perdut uns segons valuosos. Al final podia haver apretat una mica més, però penso que ha estat un rally molt positiu per a nosaltres, pel resultat, per les sensacions i amb una confiança molt reforçada de cara al futur”, afegia Vinyes al podi de Pozoblanco.
Que Vinyes i Mercader varen ser un dels grans atractius de la prova andalusa ho demostra un altre guardó que es van emportar. En l’últim tram del rally TC D2-Virgen de Luna, en un dels sectors hi havia un jurat per a valorar el pas dels participants. Vinyes-Mercader varen obtenir la màxima puntuació i es van emportar el pernil de premi a l’equip més espectacular al seu pas per aquesta zona.
Classificació final 13 Rallye de Tierra de Pozoblanco
|1
|Jaspar Vaher
|Jansen Rait
|GR Yaris Rally2
|57:55.600
|fc
|2
|Takumi Matsushita
|Kelander Pekka
|GR Yaris Rally2
|59:31.500
|fc
|3
|Shotaro Goto
|Lindberg Jussi
|GR Yaris Rally2
|59:53.500
|fc
|4
|Rio Ogata
|Mikael Korhonen
|Clio Rally3
|01:01:00.300
|fc
|5
|Aleksandr Semenov
|Aleksei Ignatov
|GR Yaris Rally2
|01:01:03.700
|1r CERT
|6
|Joan Vinyes
|Jordi Mercader
|C3 Rally2
|01:01:06.500
|2n CERT