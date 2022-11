El Govern aprova contribucions voluntàries a favor dels fons i programes de les Nacions Unides a Ginebra

El Govern ha aprovat l’atorgament de les contribucions voluntàries a favor dels fons i programes de les Nacions Unides a Ginebra, per un import 50.000 euros. Les contribucions voluntàries a fons i programes d’organismes internacionals conformen una de les quatre vies per les quals el Govern executa el pressupost de cooperació internacional al desenvolupament sostenible.

Els fons i programes de les Nacions Unides-Ginebra, als quals es proposa aportar una contribució voluntària, a través de la Missió Permanent d’Andorra a les Nacions Unides a Ginebra, són el Programa de les Nacions Unides sobre el VIH/SIDA, amb una dotació de 30.000 euros; el Fons de les Nacions Unides per a les Víctimes de la Tortura, amb 10.000 euros i el Fons de les Nacions Unides sobre les formes modernes d’esclavatge, amb una aportació de 10.000 euros.

El Programa de les Nacions Unides sobre el VIH/SIDA, és una iniciativa de les Nacions Unides en la lluita contra la SIDA, adreçada a prevenir la seva transmissió proporcionant assistència i suport als afectats i minimitzant el seu impacte. Es tracta d’un programa que integra diverses organitzacions de les Nacions Unides per a emprendre una acció col·lectiva contra la SIDA.

Els copatrocinadors d’aquest programa són UNICEF, el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament, el Fons de Població de les Nacions Unides, l’Organització de les Nacions Unides UNESCO, l’Organització Mundial de la Salut, el Banc Mundial, l’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte i l’Organització Internacional del Treball.

El Fons de les Nacions Unides per a les Víctimes de la Tortura va ser creat l’any 1982 per l’Assemblea General de les Nacions Unides amb l’objectiu de mitigar els efectes generats per les tortures, tant a les víctimes com a les seves famílies, proporcionant-los assistència mèdica, psicològica, social, legal i econòmica.

El mandat d’aquest fons és distribuir, a través de canals d’assistència ja establerts (incloses les ONG) contribucions voluntàries a associacions de víctimes i famílies de víctimes, a hospitals públics i privats, a gabinets jurídics d’interès públic i a advocats individuals que ajuden en l’àmbit humanitari, legal i financer a les persones que han patit una violació severa dels seus drets humans com a resultat de la tortura, així com als familiars afectats directament pel patiment de les víctimes.

El Fons de les Nacions Unides per a les Víctimes de la Tortura subvenciona actors que ofereixen assistència legal, mèdica, psicològica i social a les víctimes i les seves famílies. També finança programes de formació, seminaris, conferències que permeten a aquests actors desenvolupar noves estratègiques per a fer front a les necessitats de les víctimes

El Fons de les Nacions Unides sobre les formes modernes d’esclavatge respon a les necessitats d’infants, dones i homes als quals s’han negat els drets humans més bàsics i que han patit formes modernes d’esclavatge. Creat per una resolució de l’Assemblea General al 1991, el Fons ha pogut, fins ara, atendre milers de víctimes en 95 països. Aquest Fons de les Nacions Unides els hi aporta assistència psicològica, assistència mèdica i jurídica, social i humanitària. També assegura als infants que tenen un espai on viure, lluny dels abusos i de l’explotació que han patit.

El Govern aprova una contribució de 20 mil euros als fons i programes de l’OSCE

El Govern ha aprovat també una contribució voluntària als fons i programes de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) per un import de 20.000 euros, donant suport en els projectes d’aquest organisme en els àmbits politico-militar, econòmic i mediambiental, i social.

Així s’atorga una subvenció de 7.500 euros al projecte Canvi climàtic i seguretat a l’est d’Europa, Àsia Central i el Caucas del sud”, per a ajudar les agències governamentals centrals i locals de la zona, així com a les organitzacions de la societat civil i les institucions acadèmiques a entendre com el canvi climàtic pot amenaçar la pau i l’estabilitat i com pot tenir un efecte multiplicador en el cas de l’existència d’un conflicte en relació a recursos naturals compartits entre les tres regions. Enguany, l’OSCE ha afirmat que aquest projecte també durà accions a Ucraïna en el moment que la situació sobre el terreny ho permeti.

També s’atorga una contribució voluntària de 7.500 euros a la Missió de l’OSCE a Tadjikistan per a recolzar i enfortir els centres per a dones destinats a donar suport a l’apoderament a 13 districtes de Tadjikistan; mobilitzar i enfortir el capital social de com a mínim 40 comunitats amb l’objectiu que puguin dissenyar i implementar Plans d’Acció Comunitaris; enfortir l’alfabetització de dones i nenes de com a mínim 60 comunitats locals de Tadjikistan i donar suport legal i psicològic a dones que han estat víctimes de violència, així com als homes i els nois compromesos amb la prevenció i la reducció de la violència envers les dones.

Finalment, es destinaran 5.000 euros a la “Iniciativa per a la Prevenció de la delinqüència dels joves”, un projecte elaborat de manera conjunta pel departament de l’OSCE per a combatre els reptes transnacionals i per l’oficina de l’OSCE per a temes econòmics i mediambientals, mitjançant l’educació en legalitat i campanyes de conscienciació, adreçant els reptes del crim organitzat i la corrupció. El fons finançarà vàries accions dirigides als joves de l’espai de l’OSCE per a reduir el consum de drogues i per a consegüent disminuir els conflictes i millorar la seguretat dels joves.

S’aprova una contribució voluntària de 10 mil euros a favor del Fons per a les Víctimes del tràfic d’éssers humans de les Nacions Unides

El Govern aprova l’autorització de l’atorgament de la contribució voluntària a favor del Fons per a les Víctimes del tràfic d’éssers humans, per un import de 10.000 euros en concepte de Fons i Programes de les Nacions Unides a Viena.

Aquest Fons se centra en les accions per a protegir els nens i les dones víctimes del tràfic d’éssers humans i representa el primer instrument internacional per a la seva protecció. Les seves accions se centren en permetre el desenvolupament de més de 90 accions d’ONG compromeses en la protecció de les víctimes a través de microcrèdits. Es calcula que anualment el Fons dona suport a més de 3.500 víctimes del tràfic. Aquestes persones es beneficien d’un accés a la justícia, suport i consell jurídic i representació legal, així com ajuts econòmics i paquets d’assistència.