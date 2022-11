S’aprova la signatura de l’Acord marc entre Andorra i el Banc Europeu d’Inversions

El Consell de Ministres ha aprovat la signatura i posterior ratificació de l’Acord marc entre el Principat d’Andorra i el Banc Europeu d’Inversions (BEI) sobre les activitats al país d’aquest banc de la UE.

Aquest acord és el següent pas al nomenament d’Andorra, per part de la junta de governadors del BEI el 10 d’agost d’enguany, com a país elegible per a poder participar als mecanismes de finançament del banc. Així, amb posterioritat al nomenament, els equips tècnics del Govern i del BEI han treballat un acord que ha d’emmarcar l’abast de les activitats del banc al país. És a dir, l’acord marc consta de 18 articles que tracten els punts que afecten la relació entre el BEI i el Principat d’Andorra en relació a futurs projectes conjunts, regulant la cooperació entre el Govern i el banc.

Es recorda que el procés d’integració d’Andorra al BEI va iniciar-se al juny del 2020, quan el ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, va fer la petició formal a aquest organisme europeu. Tal com ha posat en relleu el propi Jover en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el vistiplau del Banc Europeu d’Inversions és el resultat del treball d’homologació internacional d’Andorra, com ara haver esdevingut membre de l’FMI o del Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa.