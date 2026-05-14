El gener es va tancar amb 43.244 autoritzacions en vigor de permisos de residència i treball

A 31 de gener del 2026, els permisos de residència i treball representaven 43.244 autoritzacions en vigor, amb una variació respecte al mateix dia de l’any anterior del +3,0%. Un total de 10.182 persones tenien un permís de residència. Aquestes autoritzacions augmenten respecte al mateix període anterior, amb una variació anual del +3,3%.
Es comptabilitzaven un total de 1.948 permisos de treball fronterer en vigor. La variació anual presenta un augment del +3,6%.
Hi havia un total de 4.843 autoritzacions de treball temporal en vigor. Aquestes autoritzacions disminueixen un -4,7% respecte a l’any anterior.
Es registraven 174 autoritzacions de treball temporal per a empreses estrangeres en vigor. Aquest tipus de permís presenta una variació anual negativa del -37,2%.