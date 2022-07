El proper divendres, 8 de juliol, a les 19.30 hores tindrà lloc, a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, la presentació-col·loqui “El futur de la muntanya: la proposta d’Àrea Econòmica Especial Andorra-Pirineus”. L’acte anirà a càrrec de Joan Ganyet, exalcalde de la Seu d’Urgell i Antoni Pol, de la Societat Andorrana de Ciències.

L’Àrea, que s’emmarca dins de les negociacions entre la Unió Europea i Andorra per a un tractat de cooperació, serviria per a disposar d’una regió especial compartida per tres estats (Espanya, França i Andorra) on poder desenvolupar projectes econòmics compartits.

En opinió dels ponents, “l´Àrea Econòmica Especial Andorra-Pirineus podria ser un autèntic revulsiu per a una part del Pirineu que fins ara ha actuat sense projecte conjunt.

D´una banda, Andorra, per la seva petita dimensió territorial presenta problemes de congestió (80.000 habitants, 464 km2); d´altra, les valls pirinenques veïnes (l´Alt Pirineu català, la Cerdanya francesa, l´Arieja) no han aconseguit un desenvolupament econòmic equilibrat i tenen un feble teixit social.

El treball conjunt dels 250.000 habitants que ocupen 10.000 km2 aportaria importants sinèrgies, seria un pas important en la línia de superació de la marginalitat i donaria visibilitat al Pirineu a Europa. Sembla un moment molt adequat per al plantejament, ja que Andorra i la Unió Europea estan negociant un nou acord d´associació”.