Coloma Bertran Quartet, la proposta d’aquest dimarts a Jazz al carrer

El cartell del Festival Internacional de Jazz Andorra Escaldes-Engordany té programat per a aquest dimarts, dia 5 de juliol, el concert de Coloma Bertran Quartet. Començarà a les 7 de la tarda, a la plaça Coprínceps, a Escaldes.

Seguint amb la seva visió artística d’amalgama, la violinista Coloma Bertran presenta, per a aquesta ocasió, un quartet de marcada personalitat on hi conflueixen sonoritats molt diverses procedents del jazz i les músiques del món – jazz transcultural. Coloma Bertran Quartet compta amb músics reconeguts i amb un ampli bagatge estilístic:

Coloma Bertran, violí i composició

Quim Abramo Soldevila, guitarra elèctrica

Franco Molinari, contrabaix

Joan Carles Aguerri, bateria