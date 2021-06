Allotjament i temperatura de la tortuga de terra

Cal tenir en compte que l’allotjament és un dels aspectes més importants a l’hora de tenir una tortuga com a mascota. Els terraris s’han d’adaptar a la quantitat i la grandària de l’animal.

Quan les tortugues de terra són petites, un aquari vell pot ser suficient, però en créixer és necessari comprar un recipient més gran. La seva altura ha de ser d’uns 30 centímetres per a evitar els corrents d’aire. El fons es cobrirà amb una capa de graveta gruixuda, roques arrodonides i branques seques. S’ha d’introduir en l’aquari un atuell per a l’aigua i un per al menjar. I haurà de disposar de calefacció i il·luminació.

Igual que els altres rèptils, les tortugues no tenen una temperatura interna constant. Per això necessiten fonts externes de calor. N’hi ha prou amb uns llums infrarojos, que permeten l’escalfament del terrari i de la tortuga. A més, de tant en tant, cal permetre que la tortuga rebi directament els raigs del sol que optimitzaran la producció de vitamina D.

És convenient col·locar al terrari un refugi i un recipient. El primer serveix perquè les tortugues puguin resguardar-se davant els canvis de temperatura i perquè passin la seva hibernació a la tardor. El recipient serveix per a adequar el grau d’humitat.

Per Tot Sant Cugat

Font: wikifaunia.com