El fons SIGMA Balanced d’Andbank obté per tercer mes consecutiu les quatre estrelles Morningstar

El fons d’inversió d’Andbank, Sigma Balanced, es manté amb quatres estrelles Morningstar en la seva classe institucional. Aquesta qualificació ha estat assolida gràcies a la rendibilitat acumulada del 20 % des de l´inici, i a superar amb nota les caigudes del 2020. Així mateix, la classe P del pla de pensions ha estat reconeguda també amb 4 estrelles aquests darrers mesos –arribant a 5 en el mes de març-.

Al tancament d’aquest dilluns passat el fons es va situar amb un retorn positiu, YTD del +0.47% (P) i del +0.07% (B) respectivament, un fet inusual en aquests darrers mesos per les fluctuacions dels mercats a causa de la crisi sanitària pel coronavirus.

Com a reflex d’aquests bons resultats, Morningstar ha atorgat al Sigma Balanced un dels seus ràtings de més alta qualitat. L’agència fa valoracions dels fons d’inversió, en relació als seus competidors, a tres i cinc anys, i té en compte les mesures de rendiment i de risc.

El Sigma Balanced és un fons mixt, UCITS IV domiciliat a Luxemburg, que inverteix principalment en bons i accions, amb una banda d’exposició a renda variable que se situa entre el 30 % i el 80 %. Està assessorat per Jordi Riera, Head of Advisory & Portfolio Management d’Andbank Andorra amb una àmplia experiència en la gestió de fons i carteres.

La selecció i distribució d’actius es basa en la implementació d’una visió macroeconòmica àmplia i flexible, i en l’aplicació de mètodes qualitatius i quantitatius.

Les companyies seleccionades parteixen d’una base de qualitat, amb perspectives de creixement sòlides i amb una posició favorable en el seu mercat. Aquesta aproximació es combina amb una gran agilitat en la gestió estratègica i tàctica, amb l´objectiu que el fons tingui un bon comportament en qualsevol entorn.

Jordi Riera explica que “després d’uns mesos molt difícils a causa del gran impacte en els mercats financers que ha causat la COVID-19, sembla que la situació s’ha estabilitzat. Hem defensat les inversions dels nostres clients i partícips, i això ens permet afrontar els propers mesos amb garanties. Som conscients que ens trobem en un entorn enormement complex, i que es mantindrà la incertesa durant un cert temps”. Afegeix que, “per aquest motiu, pensem que el Sigma Balanced, tant per la seva estratègia flexible com pel seu ampli univers d’inversió, és una de les millors alternatives del mercat i esperem que els nostres clients segueixin confiant en la gestió que estem duent a terme en aquest fons”.