Andorra la Vella serà de nou el centre neuràlgic de la sortida mototurística ‘Rider 468’ el 18 de juliol

La 4a edició de la Rider 468, que organitza la Penya Motorista L’Esquirol i que s’ha presentat avui, es desenvoluparà íntegrament dins del Principat. Els participants recorreran, per primera vegada, aquesta prova mototurística de manera íntegra per carreteres andorranes. Seran, en total, 353 quilòmetres en un dia: dissabte 18 de juliol. El centre neuràlgic, punt de sortida i arribada de les dues etapes (matí i tarda), serà a l’aparcament d’autobusos Centre Ciutat (davant de l’edifici administratiu del Govern). Durant el dia s’habilitarà un circuit d’exhibició de motos elèctriques.

El conseller de Cultura i Promoció Turística del Comú d’Andorra la Vella, Miquel Canturri, ha manifestat que el Comú dona suport, per quart any consecutiu, a una prova que “permet fer conèixer el país i la parròquia, i que té un retorn directe en la restauració, hoteleria i comerç d’Andorra la Vella”, la parròquia que aplega el major nombre d’establiments de venda de motocicletes i articles del món del motor. És una acció de promoció i dinamització turística i comercial que pren enguany, ha afegit, una rellevància especial.

El Govern d’Andorra s’incorpora com a patrocinador d’aquesta sortida motociclista de caràcter lúdic. Èric Bartolomé, secretari d’Estat d’Economia i Empresa, ha felicitat l’organització per tirar endavant una edició atípica a causa de la COVID-19, que suposarà “una ocasió perfecta per descobrir el país”.

Canturri i Bartolomé han participat a la roda de premsa de presentació de l’esdeveniment, durant la qual el vicepresident de la Penya motorista L’Esquirol, Toni Soler, ha detallat les particularitats de la prova, mentre que la presidenta de la Federació Motociclista d’Andorra, Natàlia Gallego, ha posat en relleu la part lúdica d’una prova que compta amb una gran majoria de participants provinents d’Espanya.

La 4a Rider 468 adaptarà la prova als protocols sanitaris, de tal manera que les sortides seran esglaonades per mantenir les distàncies de seguretat. En aquest sentit, el sopar de cloenda se substitueix, per evitar concentracions de persones, per tiquets bescanviables a diferents establiments de restauració del Centre Històric. El sorteig habitual d’obsequis es farà per via telemàtica i per primera vegada se sortejarà una moto scooter elèctrica.