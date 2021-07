El Ficus Lyrata és la nova estrella del saló

El Ficus Lyrata que tots coneixem, s’està convertint en la gran elecció en plantes d’interior. A aquesta planta, a la qual les seves grans fulles donen molta bellesa, se la coneix a més com Ficus pandurata, i en alguns llocs, com a ficus lira o figuera de fulles de violí.

A diferència de moltes plantes de fulles verdes, aquesta és única en la seva aparença i grandària. Sol conrear-se en exteriors, però fa molt que es va mudar a l’interior de la llar. Aconsegueix fins a 20 metres d’altura en exterior, i es pot tenir en una jardinera encara que creixerà menys.

Com és una planta de grans fulles verdes i grandària respectable, és perfecta per a decorar. I en el saló es veurà estupenda imprimint a l’entorn un aspecte de jardí interior.

No és una planta per a salons petits i molt menys foscos, ja que necessita molta llum. És necessari col·locar la planta prop de la finestra, perquè necessita llum natural, però ha de rebre indirectament els raigs del sol. El sol directe crema les seves fulles. La llum natural ha d’arribar a les branques.

Sent una planta originària d’Àfrica està habituada a les altes temperatures. Així que la temperatura del lloc on la col·loquis ha de ser d’uns 20 °C. Les temperatures molt baixes maten a aquesta bella planta. No obstant això, tampoc ha d’estar en temperatures molt altes per llarg temps, perquè es resseca i mor.

Per Decoracion2.com / AMIC – Tot Sant Cugat