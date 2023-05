El Festival Ull Nu i el MCTA proposen a les famílies fer un mural col·lectiu “de cine”

Cartell de l’activitat familiar organitzada pel Festival Ull Nu i el MCTA (MCTA)

Aquest diumenge, dia 14 de maig, se celebrarà una activitat organitzada conjuntament entre el Festival Ull Nu i el Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA). En aquesta ocasió, l’activitat familiar consistirà en fer un mural col·lectiu, però, aquesta, es desplaçarà al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

Sota el títol “Andorra, plató de cine”, el taller convidarà a participar de manera lliure i gratuïta en un mural col·lectiu, inspirat en l’obra “In a New York State of Mind” de l’artista contemporani Charles Fazzino, algunes peces del qual es troben exposades al museu i contenen nombrosos elements cinematogràfics.

Els assistents hauran de decorar i enganxar diferents elements del cinema per a crear un mapa d’Andorra en tres dimensions.

L’activitat familiar es durà a terme de les 10 a les 14 hores i, en aquesta ocasió, no és necessari fer reserva prèvia. Fins als 12 anys, els infants han d’estar acompanyats per un adult i l’edat mínima per participar és de 4 anys.