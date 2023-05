Curs de maneig de motoserra per a dones

Curs de motoserra per a dones, organitzat per l’Escola Agrària del Pirineu (RàdioSeu)

L’Escola Agrària del Pirineu ha organitzat un curs d’ús de la motoserra específic per a dones. L’activitat vol familiaritzar les participants amb aquest instrument i augmentar el nombre de dones que el poden fer servir, ja sigui per a la seva feina o bé per a la vida quotidiana en l’àmbit rural i forestal.

La formació s’anomena ‘Optimitzem el treball amb la motoserra. Manteniment, seguretat i tècniques de tallada’. Aquesta setmana, les participants han fet pràctiques als boscos de l’entorn d’Artedó, al municipi d’Alàs i Cerc. Des de l’EAP expliquen que d’aquesta manera volen “incentivar i encoratjar l’activitat entre aquest públic en aquest sector”, a més de “reafirmar la importància de formar-se en l’execució de treballs de tallada amb la motoserra”.

Ester Cot, docent del centre de Bellestar, ha explicat a RàdioSeu que és el primer cop que fa aquest curs específic perquè creuen que “cal donar visibilitat a la dona” i perquè de vegades els costa apuntar-se a cursos oberts a tothom, tenint en compte que són sectors en què la gran majoria d’experts o professionals solen ser homes.

La majoria de les qui s’hi han apuntat ho fan pel seu “autoconsum”, ja sigui perquè són propietàries o responsables d’una finca forestal o bé perquè volen tenir aquests coneixements per a obtenir llenya.