Actes al voltant del paper fonamental de les famílies

Cartell anunciador de la Setmana de les famílies a la Seu (Aj. la Seu)

El Pla Educatiu d’Entorn de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell conjuntament amb el Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell han organitzat una setmana plena d’activitats, adreçades a totes les edats, dedicada a les famílies.

Així, el pròxim dilluns 15 de maig, coincidint amb el Dia Internacional de les Famílies, tindrà lloc a la Biblioteca Sant Agustí, a dos quarts de sis de la tarda, l’activitat ‘Tarda de contacontes’ amb lectura de contes sobre diversitat familiar a càrrec de l’Esplai de la Gent Gran.

La Setmana de les Famílies seguirà dimarts 16 de maig, a dos quarts de sis de la tarda, amb un taller de cuina saludable en família, a la sala gran del centre cívic l’Escorxador. El taller serà conduït per Jordi Tomàs, cuiner i assessor del ‘Mengem d’aquí’. Per a participar-hi cal fer inscripció prèvia des de l’enllaç.

Per al dimecres, 17 de maig, a dos quarts de sis de la tarda, hi ha programada una sessió de zumba familiar que es portarà a terme al pati del centre cívic l’Escorxador. L’activitat anirà a càrrec del Centre Esportiu Esquitx.

La tarda del dijous, 18 de maig, se celebraran dues propostes més dedicades a totes les famílies. A dos quarts de sis de la tarda, hi haurà jocs i manualitats a la plaça Soldevila, a càrrec del SIS. I, a les set del vespre, xerrada sobre gestió emocional dins la família, a la Biblioteca Sant Agustí, a càrrec de Meri Puig del Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies. Per a aquesta activitat hi haurà servei de guarda d’infants. Cal, però, fer reserva prèvia a: pee@aj-laseu.cat indicant nom, cognoms i edat de l’infant i telèfon de contacte.

El Dia Internacional de les Famílies, establert per l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 1994, té com a objectiu conscienciar la societat del paper fonamental de les famílies en l’educació i l’acompanyament dels fills i filles.