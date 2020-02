Turisme Seu ha organitzat en el marc de la 5a edició del Festival del Joc del Pirineu de la Seu d’Urgell (6, 7 i 8 de març) una programació cultural i de lleure relacionada amb la gastronomia, la música i l’aigua, adreçada tant al públic visitant com al públic urgellenc.

Aquestes propostes, que tenen una relació directa amb l’eix central del festival d’aquesta edició que gira al voltant del joc i la música, són L’harmonia del formatge, En clau de Seu i El so de l’aigua.

El dissabte 7 de març tindran lloc les propostes L’harmonia del formatge i En clau de Seu. La primera seran visites guiades a l’obrador de la formatgeria artesana L’Abadessa, ubicada al carrer dels Canonges, al centre històric de la Seu d’Urgell. Les visites tindran lloc de deu del matí a tres de la tarda, i es realitzaran en grups de màxim de 10 persones. La visita, que té un cost de 5€ per persona, també permet fer una degustació de formatges.

Pel que fa a la segona proposta, En clau de Seu, serà una visita guiada que s’iniciarà des de l’Oficina Turisme de la Seu, conduïda per un guia que farà descobrir als participants els petits secrets de la ciutat al voltant de la música i de Joan Brudieu, mestre de capella que enguany es commemoren 500 anys del seu naixement. L’activitat té un preu de 4€ per persona.

Per participar en aquestes propostes cal fer una reserva prèvia a Turisme de la Seu, trucant al 973 351 511 o enviant un correu electrònic a info@turismeseu.com

El so de l’aigua

Durant tot el cap de setmana de celebració del Festival del Joc del Pirineu, els i les participants en aquest certament tindran la possibilitat, entre partida i partida, de poder gaudir de diferents serveis termals, tant en parella com en família, a l’establiment Els Banys de Sant Vicenç.

Aquest establiment termal presenta quatre propostes diferents: accés al circuit termal per a 2 adults (2 hores d’entreteniment pels infants amb jocs i servei de cangur, 70 euros per parella); banyera termal familiar (fins a 2 adults i tres infants, 35 euros per família); banyera familiar per tota la família (inclou un tractament de 50 minuts a escollir pels pares i 2 hores d’entreteniment pels infants amb jocs i servei de cangur, 134 euros per família); i piscina termal per a tota la família a les 13 hores i dinar al restaurant (40 euros per adult i 20 euros per infant). L’horari d’aquests serveis serà de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 20.00 h.

Per poder accedir a qualsevol d’aquests serveis cal fer una reserva prèvia amb 48 hores d’antelació a Turisme de la Seu, trucant al 973 351 511 o enviant un correu electrònic a info@turismeseu.com