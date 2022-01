El Pla de Camins de la Seu d’Urgell preveu millores en quatre punts del municipi

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat recentment el seu Pla de Camins d’enguany, que s’executarà al llarg d’aquest nou any 2022. El document, de més de 300 pàgines i elaborat per l’enginyer Joan Gàndara, contempla la previsió de millora de quatre punts concrets del terme municipal, als afores del nucli urbà, que requereixen una reforma a causa del deteriorament que han patit per motius diversos. El pressupost total és de 149.788 euros.

Les tres primeres zones d’actuació són a l’entorn de la partida del Salit. La primera consisteix en l’eixamplament del tram general del Camí del Salit, a la seva zona més propera amb l’encreuament de la carretera de Cerc. Es tracta d’un tram estret, de 65 metres de llarg i amb una amplada màxima de només 3,60 metres, que no permet el creuament de dos vehicles alhora. A més a més, s’hi han constatat ruptures laterals de la plataforma. El projecte contempla ampliar la calçada fins a un mínim de 4,70 metres. L’obra inclou un mur de sosteniment de pedra d’escullera, de 58 metres de llarg i una alçada lliure màxima d’un metre i mig, per evitar així haver d’ocupar espai del terreny agrícola que hi ha a sota. Tot plegat, amb un pressupost de 48.399 euros.

La segona actuació, encara al Salit, és la pavimentació i protecció d’aquest mateix tram, amb un paviment dens de 6 centímetres de gruix, en una superfície total d’uns 700 m2. També s’hi instal·larà una barrera de fusta per a contenció de vehicles, de 74 metres de llarg, amb separacions cada dos metres i mig i uns suports d’uns 14 centímetres de diàmetre. El cost és de 27.708 €.

El tercer projecte a la mateixa partida és la millora del drenatge superficial a les parts interior i perimetral del Salit, amb un escarificat previ de la superfície actual fins a una fondària màxima de 20 centímetres. També s’hi netejarà els vorals laterals i s’eliminaran cobertures d’herba, per facilitar el pendent transversal, i es netejarà el canal de reg per retirar-ne sediments acumulats. La superfície en què s’actuarà és d’uns 3.330 m2; i el pressupost, de 34.280 €.

Pel que fa al camí de la Llau de Benavarre, a Castellciutat, s’hi vol millorar tant la circulació de vehicles com el drenatge. Per això, es regularitzarà la plataforma existent, s’hi instal·larà paviment de formigó en un espai d’uns 700 m2 i, de manera puntual, s’executarà una protecció dels paredats del polígon industrial. També s’hi farà un baixant amb pedra a l’inici del camí, per evitar-hi l’erosió per flux de cabals. S’hi invertirà un total de 39.401 €.

La previsió és que les obres ja surtin a licitació a curt termini i que es duguin a terme al llarg del primer trimestre del nou any. El termini estimat és d’unes vuit setmanes des del moment que comencin els treballs.