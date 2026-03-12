90 alumnes participen en les xerrades de benestar digital d’Andorra Telecom

Els alumnes de primer curs de segona ensenyança d’Ordino, del sistema educatiu andorrà, han rebut una formació de l’expert en entorns digitals, Jordi Camós, sobre les amenaces i els riscos a les plataformes i xarxes socials. Andorra Telecom, a petició del centre educatiu, ha ofert aquest dimecres i dijous quatre xerrades de benestar digital impartides per l’expert en qüestió.
Les xerrades han tractat temàtiques relacionades amb les plataformes i les xarxes socials, com ara el temps d’ús de les pantalles; el funcionament de l’algoritme i per què les xarxes socials enganxen i condicionen el comportament; com afecten les notificacions; el FOMO; les apostes i la compra d’accessoris dins dels videojocs; la manipulació de la indústria; l’addicció a la tecnologia i els problemes de concentració.
Els noranta alumnes participants, d’entre 12 i 13 anys, han pogut descobrir aspectes de les xarxes i de les plataformes digitals que els afecten i que influeixen en el seu desenvolupament personal, relacional i emocional.
Des d’Andorra Telecom es continuen impulsant accions de conscienciació i d’acompanyament dels menors a Internet, amb l’objectiu de promoure una navegació segura i el benestar digital.
Andorra Telecom té en el benestar digital una de les principals palanques de la seva responsabilitat social corporativa davant la problemàtica social creixent derivada dels riscos als quals infants i joves estan exposats a causa d’una navegació sense control ni acompanyament.
La companyia promou el bon ús de la tecnologia per a afavorir oportunitats d’aprenentatge de manera inclusiva per a tota la societat, contribuint a millorar les competències per a l’adaptació a l’entorn actual i reduint la bretxa digital.