El e-Trophée Andros torna al Circuit Andorra l’any del seu comiat

La prova és ben espectacular i no deixa indiferent a ningú (FotoEsport)

L’e-Trophée Andros segueix fidel al Principat d’Andorra i ubicarà la seva logística, a les instal·lacions del Circuit Andorra – Pas de la Casa els dies 14, 15 i 16 de desembre -de dijous a dissabte-, per a disputar el segon meeting del calendari de la seva 35a edició en la qual, si res no canvia, serà l’última en què els aficionats podran gaudir de les habilitats dels participants al trofeu, que des del 1990, ha estat la referència del pilotatge sobre traçats gelats.

La competició creada per Max Mamers i Frederic Gervoson (2MO) ha visitat de manera consecutiva la serralada pirinenca, amb el Pas de la Casa (Andorra) com a nucli central des de l’edició del 1994/95. Així doncs, aquesta edició serà la trentena temporada en què el rugir dels motors dels prototips de l’Andros ressonaran al Port d’Envalira.

A la categoria ELITE PRO, Nathanaël Berton i Dorian Boccolacci van ser els vencedors dels dos meetings disputats a Val Thorens, a l’inici de l’Andros 2023/24. Tot i no pujar a dalt de tot del podi del traçat francès, Aurélien Panis arribarà al Circuit Andorra com a líder de la provisional del certamen, amb només un punt d’avantatge respecte a un altre dels favorits al triomf final, JB Dubourg.

Entre els pilots ELITE, Gérald Fontanel i Louis Gervoson van ser els respectius guanyadors. Tal com va passar a la categoria superior, cap dels pilots participants va aconseguir repetir podi en les proves disputades.





Andorra Turisme, Hiper Pas, Comú d’Encamp i FEDA, de nou al costat del meeting andorrà de l’Andros

La comitiva de l’e-Trophee Andros va acomiadar-se fa un any d’Andorra amb el desig de repetir a la següent edició del certamen. En la mateixa línia es van pronunciar els sponsors habituals de l’esdeveniment. És evident, doncs, que si la climatologia ho permet, el desig de tots esdevindrà realitat.

Alex Bercianos (responsable de les instal·lacions del Circuit Andorra – Pas de la Casa) es mostrava molt satisfet per tenir la caravana de l’Andros una vegada més al Port d’Envalira i, a la vegada, agraït per les facilitats que han posat sempre els col·laboradors andorrans del certamen de 2MO.

Aquestes eren les seves paraules: “Poder iniciar la temporada competitiva amb l’Andros, a les nostres instal·lacions, sempre és un plaer. Un any més comptem amb el suport econòmic d’Andorra Turisme i la seva confiança per comunicar la marca Andorra al nostre país veí (França). Pel que fa a Híper Pas, cal esmentar que l’estreta relació d’amistat entre els dirigents de l’entitat andorrana i 2MO, en concret Max Mamers, ha facilitat molt l’arribada del trofeu francès al Pas de la Casa. El Comú d’Encamp ha estat un altre pulmó necessari per a l’organització de l’esdeveniment, els seus ajuts en forma de serveis i aportacions han resultat decisius en moltes ocasions. L’últim en arribar-hi, però no menys important, ha estat FEDA. Sens dubte, amb l’arribada dels vehicles elèctrics, la seva ajuda en el muntatge de la infraestructura necessària per a recarregar les bateries dels vehicles ha estat determinant. A més, cal destacar l’especial esforç aquest any en l’obtenció d’energia més sostenible”.





Els equips, tots assidus i ben coneguts al món del Motorsport

Aurélien Panis, vencedor l’any passat de l’Andros i d’un meeting a Andorra, formarà part de l’estructura Team Sainteloc Racing. El reconegut equip francès tindrà tres vehicles a la graella de sortida.

El Team Da Racing, amb tres Renault Zoe a pista, el número #3 pilotat per Jean B. Dubourg, que amb el seu dilatat palmarès de triomfs a l’Andros, serà un dels favorits a la victòria final.

El nebot del llorejat Ivan Müller, Yann Ehrlacher, que també sap el que és guanyés al traçat andorrà, encapçalarà el Team M Racing.

Sebastien Loeb, estarà en algun dels meetings pilotant Mersen A01 del seu equip, vehicle en el que també s’asseurà al volant a les proves de la categoria ELITE, la doble vencedora a Andorra en la passada edició, Margot Laffitte.

Els pilots del Team Sylvain Pussier Competition, amb el mateix Sylvain Pussier al capdavant, seran els responsables de portar a posicions capçaleres els Peugeot E-208.





Els horaris de tarda – nit prevaldran al Circuit Andorra – Pas de la Casa

La jornada de divendres (dia 15):

16:00 – 17:10 – Entrenaments cronometrats.

17:15 – 20:40 – Mànegues qualificatives i súper pole.

A partir de les 20:10 – Finals, súper finals i podis.





La jornada de dissabte (dia 16):

16:00 – 19:10 – Mànegues qualificatives i súper pole.

A partir de les 19:45 – Finals, súper finals i podis.