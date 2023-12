“Espanya no ha fet tot el que podia per a convèncer els estats sobre l’oficialitat del català durant la presidència de la UE”

Plataforma per la Llengua pensa que hi ha hagut inacció del Govern espanyol en defensar el català a la UE

“El Govern espanyol no ha fet tot el que estava a les seves mans”. Aquesta és la valoració de Plataforma per la Llengua al fet que culmini l’última reunió del Comitè d’Assumptes Generals durant la presidència espanyola de la UE sense que s’hagi pres una decisió favorable a l’oficialitat del català.

L’entitat considera que el Govern espanyol tenia temps per a fer prendre una decisió als estats de la UE durant la seva presidència, ja que tota la informació sol·licitada per alguns països ja era damunt la taula durant la darrera reunió i es tracta d’una reforma d’un reglament d’únicament vuit articles.

Segons l’ONG del català, el govern espanyol no s’hi ha esforçat com sí que ho ha fet per a negociar altres coses que eren del seu interès com, per exemple, la presidència espanyola del Banc Europeu d’Inversions.

Plataforma per la Llengua manté des de l’inici de la campanya, el mes de febrer, que la responsabilitat d’obtenir l’aprovació dels estats membres és del Govern espanyol, però durant les darreres setmanes ha constatat que alguns països segueixen mantenint una posició dura.

Si bé la carpeta de l’oficialitat no està tancada i Plataforma per la Llengua continuarà fent campanya durant la presidència belga de la UE, l’entitat considera que el Govern espanyol està abordant malament la negociació perquè, tal com publicava aquest dimarts un mitjà de comunicació, la deixa en mans dels serveis legals del Consell.

Per a l’entitat, el Govern espanyol havia de mantenir la negociació en el terreny polític i evitar que alguns estats membres fessin intervenir els serveis legals del Consell, que poden posar traves a l’oficialitat del català amb una resposta semblant a la del 2004.

Per a Plataforma per la Llengua, com que l’opinió dels serveis legals no és vinculant i no era necessari demanar-la, el Govern espanyol hauria hagut de posar la seva força negociadora perquè s’adoptés una decisió que és estrictament política, tal com confirma l’informe de dos professors de dret de la UE del King’s College de Londres i de la Universitat de Birmingham, que l’entitat va fer públic dimecres.





La legalitat de l’oficialitat

Precisament per a contribuir a facilitar un escenari en què no calgués fer intervenir els serveis jurídics, l’entitat va presentar la setmana passada aquest informe jurídic, que analitza tots els aspectes legals sobre el reconeixement del català.

El text, presentat a Brussel·les, conclou que reconèixer el català com a llengua oficial és conforme als tractats europeus i que l’opinió dels serveis legals del Consell de l’any 2004 responia a interessos polítics. “Aquest és el risc que podem córrer de nou”, afirma el president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder.

L’entitat va fer arribar al Govern espanyol una versió preliminar d’aquest informe fa setmanes. També, a principi de setembre, va llançar un vídeo de campanya centrat en la qüestió legal per a prevenir el mateix escenari.

Fer intervenir els serveis jurídics comporta el risc que el Govern espanyol acabi proposant una oficialitat diluïda i no una oficialitat plena, i això molt probablement impediria que el català gaudís dels principals avantatges que suposa l’oficialitat d’una llengua a la UE.

L’entitat continuarà fent campanya les properes setmanes per a fer arribar els arguments de l’informe jurídic a tots els estats membres i als serveis legals del Consell.





Es pot llegir l’informe jurídic en català, aquí.