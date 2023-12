Les forces demòcrates i “associats” premen l’accelerador en la recta final de campanya

Anna Garcia i David Astrié (Demòcrates)

Amb el dimecres al sac, ja només resten tres dies per a la celebració de les eleccions comunals, aquest diumenge, dia 17 de desembre de 2023. La “marca” que més candidatures presenta -ho fa a totes les parròquies- és Demòcrates per Andorra (DA). Avui no s’han aturat els actes de campanya arreu del Principat.

UL + DA + ACCIÓ + Independents treballarà per una parròquia de Sant Julià inclusiva

Unió Laurediana + Demòcrates + ACCIÓ + Independents vol ser un model en relació amb l’accessibilitat, plantejant infraestructures i equipaments adequats. L’objectiu és aconseguir una parròquia per a tothom, diversa, inclusiva i atenta a les necessitats de tots els col·lectius.

En els darrers quatre anys s’ha treballat l’accessibilitat i la inclusió, en base al que es coneix com el disseny universal, desenvolupant projectes com, per exemple, el canviador inclusiu situat a les instal·lacions del LauSport. Com explica la número 11 de la llista, Agustina Grandvallet, “era un projecte molt necessari, es va fer una aposta important per a adaptar la instal·lació, i actualment només està a Sant Julià de Lòria. Creiem que hauria d’estar en més espais del país per a afavorir la inclusió.’

La candidatura vol continuar treballant amb el disseny universal, incloent tres conceptes clau: la inclusió, la integració i els ajustaments raonables. Segons la convenció de drets de les persones amb discapacitat, el projecte també contempla els ajustaments raonables, Granvallet exposa ‘hi ha espais que serà impossible d’adaptar per l’orografia del país, les característiques de l’espai o d’altres dificultats; així i tot, el que pretenem és fer el màxim per a adaptar tota la parròquia, buscant alternatives’.

Volen fer inclusiva tota la parròquia i demanar la participació dels ciutadans, des dels infants, els joves, a la gent gran, ja que, exposen, caldrà la seva aportació perquè són ells els que viuen a la parròquia, els protagonistes, i es volen crear espais participatius. En cas de tornar a ser escollits la candidatura es compromet a gestionar els espais i adaptar-los tenint en compte la diversitat de persones, incloent-hi també criteris d’accessibilitat cognitiva com els pictogrames i la lectura fàcil.





Projecte per a interconnectar la xarxa d’aigua d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany

L’acte de campanya d’aquest dimecres de la candidatura de Demòcrates + SDP + Independents d’Andorra la Vella s’ha celebrat al carrer de la Unió, i amb una companyia molt especial: la candidatura de la parròquia veïna de Demòcrates + ACCIÓ + SDP + Independents d’Escaldes-Engordany, que encapçala Anna Garcia. D’aquesta manera, s’ha escenificat la voluntat i el compromís de, si ambdues llistes són les que obtenen la confiança dels electors, el proper 17 de desembre, a les seves respectives parròquies, treballar en projectes conjunts que beneficiïn tant els ciutadans d’Andorra la Vella com els d’Escaldes-Engordany. Un d’aquests, anunciat pel cap de llista de la capital, David Astrié, és la interconnexió de la xarxa d’aigua entre parròquies, per a poder-ne fer ús “en cas de necessitat”.

Astrié ha recordat que els períodes de sequera són cada vegada més habituals i que cal estar preparat. Ha explicat que s’hauran de fer estudis tècnics per a definir els millors emplaçaments on poder embrancar les xarxes, els quals es definiran avaluant “la complexitat del nivell de pressions i cabals”. Un cop definides les ubicacions, es tirarà endavant la interconnexió, “perquè el que tots volem és no quedar-nos sense aigua, perquè és un bé preuat“.

Una altra iniciativa conjunta interparroquial, avançada per l’actual cònsol, serà allargar el Rec de l’Obac fins a Escaldes-Engordany. Astrié ha defensat la iniciativa perquè els camins de muntanya propers a les zones urbanes “estan molt sol·licitats, perquè són de fàcil accés”. “Potenciar aquest camí seria molt beneficiós per a les dues parròquies“, ha conclòs.





A Escaldes, DA + ACCIÓ + SDP + Independents impulsarà un nou espai públic d’esbarjo a la part alta de Fiter i Rossell

La candidatura de Demòcrates + ACCIÓ + SDP + Independents d’Escaldes-Engordany i la de Demòcrates + SDP + Independents d’Andorra la Vella han celebrat conjuntament l’acte de campanya d’aquest dimecres, per a escenificar la bona sintonia i voluntat de treballar plegats si obtenen la confiança dels ciutadans a les seves respectives parròquies, el proper 17 de desembre. I no només ho han escenificat trobant-se al carrer de la Unió, punt d’enllaç, sinó també “amb propostes fermes intercomunals. Entre aquestes, habilitar un nou espai públic i d’esbarjo a la part alta de Fiter i Rossell, l’entrada nord de la parròquia d’Escaldes-Engordany, però en uns terrenys que són propietat d’Andorra la Vella”.



Així ho ha anunciat la cap de la llista escaldenca, Anna Garcia, acompanyada del cap de la llista d’Andorra la Vella, David Astrié. “Es tracta d’uns terrenys que en un futur seran un vial de connexió amb la parròquia veïna, però mentre no es tira endavant, farem un espai d’esbarjo amb zona de descans per a la gent del barri, que actualment no en té cap de proper”, ha explicat.

D’altra banda, Garcia també ha garantit que si encapçalen el Comú, treballaran de manera coordinada amb Andorra la Vella per a millorar el servei de transport públic comunal, de manera que els usuaris “puguin anar d’una parròquia a una altra” sense canviar d’autobús. Actualment, aquest bus a la demanda no connecta ambdues parròquies, ha recordat.





UP + DA + Independents difondrà la cultura i el patrimoni de la parròquia d’Encamp a les escoles

“Estem convençuts que la cultura s’ha de fomentar des d’un treball transversal, a través del medi ambient, el patrimoni, el turisme o, fins i tot, l’esport“. Són paraules del número 3 de la llista d’Units per al Progrés + Demòcrates + Independents d’Encamp, Joan Sans, en l’acte de campanya d’aquest dimecres. Des d’aquesta perspectiva transversal, “volem seguir fomentant-la per a millorar els hàbits culturals” a la parròquia. Una manera és introduint-la ja entre els encampadans joves. Per això, la candidatura treballarà per a crear projectes pedagògics “que afavoreixin el descobriment i coneixement del nostre patrimoni i cultura entre els més petits“, ha anunciat Sans.

El contingut pedagògic girarà entorn d’aquest concepte “transversal” de la cultura. Per exemple, es difondrà sobre la ruta dels Orris, el conjunt monumental de les Bons, el Museu etnogràfic de Casa Cristo, el ball de l’Ossa, l’Esbart Sant Romà, i d’altres racons històrics de la parròquia. Sans, en aquesta voluntat també d’inculcar la cultura entre els més joves, s’ha referit a la importància de mantenir el projecte La Llançadora, “per a potenciar els joves talents de casa nostra“.

Pel que fa a la vinculació de la cultura amb el turisme, Sans s’ha referit a l’Encamp en clau de llum, que “funciona molt bé”, el Festival de titelles (aquí s’estudiarà la creació d’un premi i d’impulsar tallers formatius) o, fins i tot, “en grans esdeveniments esportius podem trobar un lloc per als nostres creadors, perquè puguin participar en algun moment de l’esdeveniment”.

En resum, ha conclòs Sans, “no es tracta tant d’inventar nous projectes, sinó de millorar el que ja tenim“.





Ordino: Inversió a la xarxa d’aigua, embelliment dels pobles i accions per a frenar la velocitat a la CG-3

El candidat a cònsol menor de la llista d’Acció Comunal d’Ordino + Demòcrates + Independents + SDP, Eduard Betriu, ha escollit el poble de Llorts per a parlar sobre manteniment i serveis per a la parròquia, en la jornada de campanya d’aquest dimecres. “Volem continuar donant un servei de qualitat a Ordino en tots els sentits”, ha manifestat. Per a assolir-ho, ha parlat de tres eixos. Per una banda, seguir invertint en la xarxa d’aigua, perquè continuï sent “innovadora” també a llarg termini. Per altra, l’embelliment dels pobles urbans i interurbans de la parròquia. Finalment, la millora de la mobilitat a la CG3.

“Tenim un problema de velocitat“, per això “treballarem amb la Taula de Mobilitat per a estudiar la possibilitat d’instal·lar semàfors o, fins i tot, algun radar” a la CG-3, ha avançat Betriu. D’altra banda, i pel que fa a la inversió en embelliment, l’actual conseller d’Ordino ha explicat que es donarà “prioritat a la urbanització de la Clota Verda, on asfaltarem voravies i instal·larem zones enjardinades“. Finalment, també s’ha referit a les parades d’autobús, concretament aquelles que no tenen enllumenat. “Instal·larem plaques solars per a il·luminar les parades, pensant sobretot en aquelles persones que utilitzen el transport públic en hores de poca llum, com els matins a l’hivern”, ha manifestat.





Ajudes per a modernitzar les instal·lacions agroramaderes i per a fomentar la pedra seca a la parròquia d’Ordino

Demòcrates + Independents de Canillo estarà al costat “d’un sector molt important per a la parròquia“, ha defensat el número 6 de la llista, Sebastià Plaza, que ha recordat que “moltes famílies viuen d’ell” i que també és clau tant en l‘àmbit turístic com en la preservació de les muntanyes i dels prats. Per a garantir la perdurabilitat del sector, “acompanyarem els ramaders i agricultors“, per exemple amb ajudes perquè puguin reformar les seves instal·lacions i modernitzar-les. A la vegada, també donaran ajuts perquè se’n construeixin de noves, ha explicat Plaza, “perquè la mà d’obra sigui menys pesada”.

En qualsevol cas, el candidat ha refermat que per a preservar el sector, no només s’ha d’apostar per un acompanyament econòmic, sinó també per serveis d’assessorament perquè puguin tirar endavant noves propostes que en garanteixin la seva continuïtat.

D’altra banda, Plaza també ha anunciat la voluntat d’establir subvencions per a incrementar “el bestiar menut, cabres i ovelles“, així com ajudes per a la construcció de murs de pedra seca a les bordes i prats. En aquest sentit, es faran més formacions per a fomentar aquesta tipologia de construcció històrica.