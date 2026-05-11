Els treballs de millora per a garantir la mobilitat a l’RN20 i la cooperació per a fer front al contraban de tabac centren el diàleg Andorra – Occitània

El cap de Govern, Xavier Espot, juntament amb els ministres d’Afers Exteriors, Imma Tor, i de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, s’han desplaçat avui dilluns, a Tolosa, per a participar a la sessió preparatòria del 10è Diàleg transfronterer Andorra – Occitània que se celebrarà al Principat la propera tardor. La delegació andorrana ha estat rebuda per Pierre-André Durand, prefecte de la regió Occitània, que ha presidit juntament amb Espot una sessió, que també ha comptat amb l’assistència dels ambaixadors dels dos països, Esther Rabasa per Andorra i Nicolas Eybalin per França.
Avui s’ha reprès el diàleg transfronterer, la darrera sessió del qual va tenir lloc a Tolosa el 10 d’octubre del 2025. La trobada ha permès fer un balanç dels principals assumptes d’actualitat que impliquen els dos territoris, com són la lluita contra el contraban de tabac i la mobilitat.
Xavier Espot i Pierre-André Durand han compartit en aquesta ocasió els primers resultats del diagnòstic de riscos dut a terme al tram de l’RN20 que, a principi d’any, va patir un despreniment d’una important massa rocosa, fet que va comportar el tancament temporal dels accessos viaris entre Andorra i l’Alta Arieja. Avui s’han exposat diferents escenaris, que caldrà precisar en el marc dels estudis en curs, amb l’objectiu de definir el calendari de les obres necessàries per a la seguretat d’aquesta zona. Pierre-André Durand ha confirmat que caldrà realitzar obres i ha assegurat al cap de Govern que es farà tot el possible per a minimitzar-ne l’impacte sobre la mobilitat, en estreta coordinació amb el conjunt de les parts implicades.
Espot i Durand han compartit igualment un punt de situació sobre les obres en curs a la línia ferroviària entre Foix i Ax-les-Thermes, interrompuda a causa de les inclemències meteorològiques del mes de febrer del 2026, i que hauria de reobrir el 30 de juny.
Finalment, també s’ha fet balanç de les accions conjuntes en matèria de lluita contra el contraban de tabac. Xavier Espot i Pierre-André Durand s’han felicitat pels resultats d’una operació recent duta a terme aquesta setmana en el marc d’una actuació coordinada entre la gendarmeria francesa i les autoritats andorranes, i han coincidit en la necessitat de continuar reforçant aquestes accions davant l’augment i la persistència d’aquestes activitats il·lícites. Així mateix, han destacat la qualitat i l’eficàcia de la cooperació entre els serveis dels dos països i han reiterat la voluntat compartida de continuar i intensificar aquest treball conjunt en la lluita contra les diverses formes de criminalitat transfronterera.