El Departament d’Educació organitza el 4t eXploraSTEAM a la Seu d’Urgell

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya organitza la quarta edició de les Jornades eXploraSTEAM per a primària i secundària , l’1 i 2 de juliol de 2022, a la Seu d’Urgell amb la col·laboració de Ajuntament de la Seu, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el Govern d’Andorra.

L’objectiu de les jornades és visualitzar els recursos existents, compartir reflexions al voltant de les STEAM, modelitzar a través de la formació en aprenentatge STEAM i generar un espai de difusió i de creació de xarxa informal pels centres del programa d’innovació pedagògica STEAMcat.

També, vetllar per l’equilibri territorial desplaçant les propostes formatives fora de Barcelona, així com posant en valor l’entorn. L’organització de l’activitat formativa implica el trasllat de les tècniques que l’organitzen, així com el suport a la mobilitat per a les persones que fan els tallers.

S’adreça al professorat de qualsevol nivell de tot Catalunya que treballa en STEAM o hi estigui interessat i les seves famílies (fills/filles dels assistents). Així mateix, proposa un espai de contacte i intercanvi pels Serveis Educatius (Centres de Recursos Pedagògics i Camps d’Aprenentatge) del Servei Territorial de Lleida.

La Jornada eXplora STEAM és una jornada de formació d’un dia i mig de durada. S’iniciarà al matí del divendres 1 de juliol amb una trobada amb Serveis Educatius, d’intercanvi d’experiències on intervindrà la Digna Couso (CRECIM UAB) i es parlarà de la difusió de les bones pràctiques docents.

Durant la tarda s’exposaran materials i recursos disponibles pel professorat; a partir d’aquestos es treballan diferents maneres de portar-los a l’aula. En horari de nit es proposa un espai informal de relació per compartir experiències (networking).

El dissabte 2 de juliol hi ha una ponència principal (Digna Couso), dos espais de tallers i, durant la tarda, una visita amb el tema d’energia (PEUSA) i espais de conversa. Inclou també les famílies dels assistents, pensant amb els participants de les comarques més allunyades.