El copríncep episcopal assisteix als actes de la coronació del Rei Carles III del Regne Unit

El Rei Carles III del Regne Unit

L’arquebisbe d’urgell i copríncep episcopal d’Andorra, Joan-Enric Vives, assisteix aquest divendres i dissabte als actes de la coronació del Rei Carles III del Regne Unit. Es troba acompanyat de l’ambaixador del Principat d’Andorra al Regne Unit i Irlanda, Carles Jordana.

El copríncep hi assisteix en representació del Poble andorrà, responent a la invitació que li ha estat adreçada per la casa reial. Avui divendres, a les 17 hores, assistirà a la recepció que ofereix el Rei Carles III a Buckingam Palace per a les representacions diplomàtiques estrangeres.